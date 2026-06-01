Sonko esclude il Pastef dal nuovo governo senegalese

Il leader del Pastef Ousmane Sonko annuncia il ritiro del partito dal nuovo esecutivo, suscitando timori di blocco politico in mezzo a una crisi del debito e a negoziati delicati con l'IMF.

Il primo ministro senegalese recentemente estromesso Ousmane Sonko ha comunicato lunedì che il partito politico da lui guidato non prenderà parte al nuovo esecutivo, alimentando il rischio di un blocco istituzionale in un contesto di grave crisi del debito.

In un messaggio pubblicato su X Sonko ha descritto l'incontro avvenuto lo stesso giorno con il presidente Bassirou Diomaye Faye, un tempo alleato ora rivale, durante il quale sono emersi punti di disaccordo sul futuro ruolo del partito Pastef, che detiene una solida maggioranza in parlamento. Sonko ha dichiarato che, per questa ragione, il Pastef non sarà rappresentato da ministri nel prossimo governo e che il partito intende mantenere una vigilanza parlamentare rigorosa.

L'annuncio è pervenuto a un'ora dal discorso del nuovo premier Ahmadou Al Aminou Lo, economista di lunga data, che ha presentato una squadra di trenta membri del governo, confermando Cheikh Diba al ruolo di ministro delle finanze e ampliandone la competenza includendo il ministero dell'economia. Lo ha spiegato come un modo per garantire maggiore coerenza nelle politiche economiche, soprattutto mentre si prosegue nelle trattative con il Fondo Monetario Internazionale per la definizione di un nuovo programma di finanziamento.

Nonostante la dichiarazione di Sonko, nella composizione dei ministri nominati da Lo compaiono almeno tre esponenti del Pastef, una scelta che sembra contraddire la precedente decisione di abstensione del partito. Questa apparente incoerenza testimonia la complessità delle dinamiche politiche in atto, dove il potere legislativo e l'esecutivo si contendono l'influenza sulle decisioni economiche. Il contesto è ulteriormente aggravato dalla crisi del debito scoperta nel 2024, quando è emerso che l'amministrazione precedente aveva dichiarato in modo impreciso i debiti contratti.

L'IMF ha sospeso il programma di prestiti da 1,8 miliardi di dollari, provocando un aumento del rapporto debito‑prodotto interno al 132 percento alla fine del 2024. Il ministro dell'economia Diba ha riferito al parlamento il 22 maggio che le trattative con il fondo dovrebbero riprendere nella settimana dell'8 giugno, con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro la fine del mese.

Nel frattempo il presidente Faye ha sciolto il governo e ha incaricato Lo di formare una nuova squadra ministeriale, decisione che ha suscitato proteste da parte dei parlamentari. Alcuni di loro hanno ripristinato Sonko come deputato e hanno votato massicciamente per la sua elezione a presidente dell'assemblea, raccogliendo il supporto di 132 dei 165 legislatori. Questo episodio dimostra la forte alleanza tra il Pastef e Sonko, nonostante Faye sia stato eletto con l'appoggio della stessa lista.

Sonko è noto critico del Fondo Monetario Internazionale e ha respinto l'ipotesi di una ristrutturazione del debito, mentre il presidente Faye è rimasto più cauto e le posizioni di Lo sull'argomento non sono state chiarite. Secondo un'analisi di Oxford Economics, Sonko intende esercitare un controllo parlamentare intenso, potenzialmente limitando la capacità dell'esecutivo di attuare le riforme richieste dall'IMF. Il presidente Faye presiederà il primo consiglio dei ministri del nuovo governo venerdì, secondo quanto confermato da Lo.

La situazione rimane incerta, con il rischio di un nuovo stallo politico che potrebbe complicare ulteriormente le negoziazioni con i creditori internazionali e aggravare la pressione sul bilancio pubblico





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