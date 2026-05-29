Sopravvissuti alla grotta allagata nel Laos: un uomo estratto, quattro intrappolati e due dispersi

Una squadra di sommozzatori specializzati ha dichiarato di aver estratto venerdì un uomo da una grotta allagata nel Laos centrale, mentre altre quattro persone sono rimaste intrappolate e altre due risultano ancora disperse.

Una squadra di sommozzatori specializzati ha dichiarato di aver estratto venerdì un uomo da una grotta allagata nel Laos centrale, mentre altre quattro persone sono rimaste intrappolate e altre due risultano ancora disperse.

Sette cittadini laotiani erano entrati nella grotta nella provincia di Xaisomboun per cercare oro, ma la loro uscita è stata bloccata, lasciandoli intrappolati per più di una settimana. Il video ha mostrato i soccorritori che guidano un uomo sporco di fango con una lampada frontale dall'ingresso stretto della grotta. Ci sono voluti circa 37 minuti per portarlo in salvo attraverso i passaggi, ha dichiarato la squadra in un post su Facebook.

I soccorritori hanno dichiarato di aver interrotto le operazioni per la notte per valutare le altre quattro persone trovate e di voler riprendere la ricerca delle ultime due. Un gruppo di volontari dalla vicina Thailandia si è unito ai soccorsi domenica e venerdì dovrebbero arrivare altri rinforzi, tra cui da Francia, Indonesia, Giappone, Thailandia e Australia, ha scritto il gruppo su Facebook.

Kengkard Bongkawong, uno speleosub thailandese coinvolto nella missione, ha dichiarato in un post su Facebook venerdì che le condizioni di salute dei sopravvissuti si stavano deteriorando in attesa dell'evacuazione.

'L'operazione di salvataggio è estremamente impegnativa, in quanto prevede lo spostamento attraverso passaggi stretti che si estendono per centinaia di metri e richiede immersioni subacquee', ha dichiarato. Le riprese effettuate giovedì da Norrased Palasing, un altro volontario thailandese, hanno mostrato i sopravvissuti seduti su una sporgenza nelle profondità della grotta e piangere di sollievo.

Reuters è stata in grado di confermare la posizione grazie a filmati di social media che mostrano due subacquei nel video, entrambi entrati nella grotta per il salvataggio. I tratti somatici degli uomini nei video corrispondono a quelli dei membri della squadra di salvataggio. La data dei filmati non è stata confermata, ma non sono state pubblicate online versioni più vecchie dei video prima del 27 e 28 maggio 2026





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