Sopravvissuto al Pacifico: il pianista di Royal Caribbean salvato dopo 9 ore in mare

Un musicista di Royal Caribbean è stato recuperato in salvo dopo essere finito in acqua al largo della California. L'intervento dei soccorritori e le temperature anomale dell'El Niño hanno permesso la sua sopravvivenza.

Un pianista appartenente all'equipaggio di una nave da crociera della compagnia Royal Caribbean è stato recuperato in condizioni di stabilità dopo essere rimasto in balia delle onde dell'oceano Pacifico per un periodo prolungato. L'evento drammatico si è verificato nelle vicinanze della costa californiana, a circa trentadue chilometri dalla riva, coinvolgendo un uomo di trentasette anni che lavora a bordo della nave "Ovation of the Seas". La scoperta è avvenuta venerdì scorso, sei novembre, quando due pescatori locali avvistarono la figura umana in mezzo al mare mentre erano impegnati in una battuta di pesca nei pressi dell'isola di Santa Catalina.

I dettagli del salvataggio in mare aperto

I due uomini, intenti alla pesca, hanno descritto il momento dell'intervento con parole che rivelano lo stupore e la rapidità della decisione. Quando hanno realizzato di aver avvistato una persona e non un animale marino, hanno immediatamente interrotto le operazioni di pesca, fermando la barca e tirando su tutte le lenze per soccorrere il naufrago. Le autorità locali hanno stimato che l'uomo potrebbe essere rimasto nell'acqua per più di nove ore, un tempo che rende il suo intervento miracoloso sotto molti punti di vista. L'identità del musicista non è stata ancora resa pubblica per tutelare la sua privacy durante questa fase critica.

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Ruolo dell'El Niño nella sopravvivenza

Una componente fondamentale che ha contribuito alla sua sopravvivenza è stata la temperatura insolitamente elevata dell'acqua, direttamente collegata al fenomeno climatico El Niño. I soccorritori hanno confermato che le temperature oceaniche erano di circa sessantasei gradi Fahrenheit, equivalenti a ventiquattro gradi Celsius. Si tratta di un dato anomalo per il periodo, poiché l'oceano Pacifico si presenta attualmente con temperature superiori alla media di circa tre gradi e mezzo. Un esperto ha sottolineato che, in un anno diverso con acque più fredde, sarebbe stato impossibile per l'uomo sopravvivere a un'esposizione prolungata in quelle condizioni.

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Posizione ufficiale di Royal Caribbean

La compagnia di navigazione Royal Caribbean Group ha rilasciato una dichiarazione ufficiale attraverso un portavoce, confermando di fornire supporto e assistenza al dipendente coinvolto nell'incidente. La società ha dichiarato di essere consapevole della gravità della situazione, ma ha specificato che, nel rispetto della privacy del proprio personale, non intende condividere ulteriori dettagli operativi o medici. Il gruppo ha ribadito il proprio impegno nel garantire la sicurezza dei membri dell'equipaggio, sottolineando come l'assistenza fornita sia una priorità assoluta in questi momenti difficili. La nave "Ovation of the Seas", su cui lavorava il musicista, è una struttura imponente composta da quattordici ponti.

Indagini della Guardia Costiera

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha aperto un'indagine ufficiale per ricostruire le circostanze esatte dell'accaduto e determinare come il musicista sia finito fuori bordo. Le autorità stanno collaborando con i bagnini di Newport Beach, che hanno confermato l'appartenenza dell'uomo all'equipaggio della nave da crociera. Adam Yacenda, capo dei bagnini di Newport Beach, ha fornito precise indicazioni geografiche, riferendo che il soggetto si trovava a circa quindici o venti miglia dalla costa, praticamente in mezzo all'oceano. L'ipotesi più accreditata è che l'incidente sia avvenuto intorno alle due e trenta della notte, circa nove ore prima del ritrovamento, senza che al momento ci siano indicazioni di altre cause oltre a una caduta accidentale.