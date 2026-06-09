Sopravvive all'attacco di uno squalo colpendo il muso dell'animale

Un surfista è stato morso e trascinato sott'acqua da uno squalo. Grazie a una reazione immediata, è riuscito a liberarsi e a salvarsi. L'incidente evidenzia l'importanza della calma in situazioni estreme e il rispetto per la fauna marina.

Alejo Santiñaque, un giovane surfista, è stato morso da uno squalo durante un'uscita in mare. L'animale ha afferrato il suo piede trascinandolo sott'acqua. Con soli pochi secondi a disposizione, Alejo ha reagito con una tecnica di difesa, colpendo il muso dello squalo con un calcio, costringendolo a liberare la presa.

Nonostante la rapida reazione, ha perso la tavola da surf. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico; fortunatamente, il morso non ha leso le arterie principali. Alejo ha sottolineato l'importanza di mantenere la lucidità mentale in una situazione così critica, concentrandosi sulle azioni necessarie senza nutrire rancore verso l'animale, definendolo non un mostro ma una parte essenziale dell'ecosistema marino





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