Sorella di Salim El Koudri si china sul fratello accusato di terrore in autostrada

La sorella di Salim El Koudri racconta trasformazioni alla guida e reagizioni dopo le condanne. Anche 'per lei' era una persona diversa

La sorella di El Koudri: 'Era un precisino. Il cambiamento dopo la laurea, gli insulti misogini a Chiara Ferragni un campanello d'allarme 'La donna: 'Sono femminista e giro senza velo.

Gli voglio bene ma non so se riuscirò a vederlo. Chiedo scusa' La sorella di Salim El Koudri: 'Non smetto di guardare i video. Rivedo in continuazione quelle immagini terribili: le persone travolte come birilli, i feriti a terra, la donna amputata, i passanti che prestano soccorso. Poi mi fermo a fissare l’uomo che ha fatto tutto ciò.

Lo vedo mentre esce dall’auto e scappa con il coltello in mano. Guardo tutto ciò e mi dico: non può essere mio fratello. Non riconosco il fratello con il quale sono cresciuta per 31 anni'. Isolamento, lavoro e disgelo. La sorella di Salim El Koudri muove il sipari





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