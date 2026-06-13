Due sorelle di 16 anni sono scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. La Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Gli inquirenti stanno cercando di capire se le ragazze si sono allontanate da sole o in compagnia di qualcuno.

Due sorelle di 16 anni scomparsi da una casa famiglia in Abruzzo . La Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori . Gli inquirenti stanno cercando di capire se le ragazze si sono allontanate da sole o in compagnia di qualcuno.

La madre e il padre delle due giovani hanno lanciato appelli per chiederle di tornare a casa. La casa famiglia non ha un sistema di videosorveglianza e le telecamere stradali non hanno registrato il passaggio delle ragazze. Gli investigatori stanno cercando di trovare una pista utilizzando i cani molecolari





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