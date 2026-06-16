Sorelle scomparse a Civitella Alfedena: bigliettini in codice e video prima della fuga

Le due sorelle di 12 e 16 anni sono sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Trovati bigliettini criptati nella loro stanza. Il padre accusa la struttura di abbandono di minori. Ricerche in corso in Abruzzo e Basso Lazio.

CIVITELLA ALFEDENA (L'Aquila) - Sembra un giallo destinato a durare, quello delle due sorelle di 12 e 16 anni che la notte tra il 6 e il 7 giugno si sono allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena , in Abruzzo.

Da allora di Alisya e Sarah non si hanno più notizie. Le ricerche proseguono senza sosta, ma ogni pista è al momento al vaglio degli investigatori. I carabinieri hanno setacciato la zona circostante, controllato casolari, edifici abbandonati e grotte, estendendo le ricerche anche nel Basso Lazio, zona di origine della famiglia. Nel frattempo, nuovi elementi emergono dagli accertamenti: bigliettini con messaggi in codice sono stati trovati nella stanza delle ragazze e un video le immortala poche ore prima della scomparsa.

I foglietti, scritti con un linguaggio che gli investigatori definiscono criptato, potrebbero essere la chiave per capire cosa è accaduto. Lipotesi è che le sorelle li utilizzassero per comunicare con qualcuno allesterno, forse per pianificare la fuga. I messaggi sono al vaglio degli esperti, che cercano di decifrarli per risalire ai possibili interlocutori.

A sostenere questa teoria cè anche il fatto che le ragazze avrebbero portato con sé abiti, trucchi e altri effetti personali, segno che lallontanamento potrebbe essere stato preparato. Il padre, che aveva riottenuto la responsabilità genitoriale da fine maggio, ha presentato una denuncia contro la comunità educativa, accusandola di abbandono di minori. Il presidente della struttura, Maurizio Volpini, si difende: Da parte nostra cè sempre stata massima serietà e correttezza gestionale.

Siamo tranquilli, se è il caso di difenderci lo faremo nelle sedi più opportune. Le due sorelle, Alisya e Sarah, erano state affidate alla struttura tre anni fa, dopo la separazione dei genitori. Alisya, la maggiore, frequenta listituto turistico di Castel di Sangro e ha la passione per la danza e la criminologia. Sarah, la più piccola, frequenta la scuola media di Barrea e sogna di diventare estetista.

Il fidanzato di Alisya, un ragazzo di 18 anni di origini egiziane conosciuto proprio nella casa famiglia, è stato sentito più volte. Ha detto che Alisya appariva turbata, come se avesse qualcosa dentro da dire, ma che non riusciva a rivelargli. Intanto, un video di sorveglianza di un bar le mostra mentre sono sedute sole la sera del 6 giugno, dopo le 21. Il padre ha riconosciuto le figlie.

Le ricerche continuano senza sosta, con il supporto dei vigili del fuoco che stanno controllando anche il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per fare luce sulla scomparsa e sulle modalità con cui le due sorelle sono sparite nel nulla





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