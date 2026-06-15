Sorelle scomparse, bigliettini in codice nella stanza: decisivi per risolvere il caso

Indagine sulla scomparsa di due sorelle: bigliettini cifrati rinvenuti nella loro stanza potrebbero rivelare una fuga pianificata. Ricerche estese tra Abruzzo e Lazio, si indaga su un'auto sospetta.

Secondo le informazioni emerse dall'indagine, nella camera dove alloggiavano le due sorelle minorenni sono stati rinvenuti alcuni bigliettini che inizialmente sembrano incomprensibili, ma che potrebbero rappresentare una prova decisiva per chiarire le dinamiche della scomparsa.

Le autorità hanno sequestrato il materiale e stanno lavorando per decifrarne il contenuto, poiché potrebbe rivelare dettagli sui metodi di comunicazione, sui contatti con l'esterno e sulla preparazione dell'allontanamento, suggerendo l'ipotesi di una fuga pianificata. I bigliettini potrebbero contenere riferimenti a luoghi, orari o accordi presi prima del fatto, aprendo nuove piste investigative.

Parallelamente, le ricerche delle due ragazze continuano senza sosta, coordinate dall'Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco, con l'impiego di squadre specializzate, droni del nucleo SAPR e topografi per mappare le zone di intervento. Le operazioni di soccorso, coinvolgendo anche le forze dell'ordine e la Protezione Civile, si estendono ai territori limitrofi a Civitella, all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, oltre che a Scanno e Castel di Sangro.

Gli investigatori mantengono il focus su Minturno, comune del Lazio da cui proviene la famiglia, e stanno analizzando anche la presenza di un'autovettura sospetta avvistata nelle vicinanze della struttura durante le ore notturne in cui le sorelle si sono allontanate, verificandone gli spostamenti





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