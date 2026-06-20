Sorelle scomparse, il procuratore: 'È probabile che siano con qualcuno'

Le due sorelle, Alisya e Sarah, sono scomparse da più di dieci giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, ha dichiarato che è probabile che le ragazze siano con qualcuno. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, è convinto che le sue figlie stiano ancora bene e che siano state aiutate da qualcuno a fuggire dalla casa famiglia.

Il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci , ha dichiarato che è probabile che le due sorelle scomparse , Alisya e Sarah , siano con qualcuno. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto , è convinto che le sue figlie stiano ancora bene e che siano state aiutate da qualcuno a fuggire dalla casa famiglia di Civitella Alfedena .

Le ricerche sono in corso e presto dovrebbe arrivare sul posto il cosiddetto 'Life Seeker', un dispositivo utilizzato nelle operazioni di ricerca e soccorso per localizzare telefoni cellulari e creare una rete temporanea di comunicazione nelle aree prive di copertura. L'associazione Penelope Abruzzo ha riferito che le ragazze potrebbero essere uscite dalla struttura aiutate da qualcuno che conosceva la casa famiglia e che potrebbero aver percorso una parte del sentiero che dalla struttura conduce verso la Camosciara, non da sole ma supportate da qualcuno che conoscono e di cui si fidano.

Da lì, alle prime luci dell'alba, qualcuno potrebbe averle fatte salire in auto per poi procedere verso Pescasseroli. La famiglia delle ragazze ha lanciato appelli per il ritrovamento delle giovani, ma non sono stati contattati dalla madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, né dal suo compagno. L'associazione Penelope Abruzzo ha riferito di non aver avuto alcun tipo di contatto con la madre delle ragazze, né con il suo compagno.

Tuttavia, la compagna di Stefano, il padre delle ragazze, è stata contattata dall'associazione e ha aiutato a muovere le ricerche





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