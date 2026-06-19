Sorelle scomparse in Abruzzo, nuovi dettagli nell'inchiesta

Le due sorelle di 12 e 16 anni sono sparite da Civitella Alfedena e la polizia sta lavorando per trovare loro. Una commerciante ha riferito di aver visto i due uomini e di aver chiesto loro spiegazioni. I carabinieri continuano a lavorare su più fronti e non escludono alcuna ipotesi.

Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla scomparsa di Alysia e Sarah, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite da Civitella Alfedena , in provincia dell'Aquila.

Una commerciante del paese ha riferito agli investigatori delle ragazze. Insospettita dal loro comportamento, avrebbe deciso di avvicinarli per chiedere spiegazioni. Secondo il racconto riferito ai carabinieri, i due uomini apparivano nervosi. Alla domanda avrebbero risposto di essere impegnati in una segnalazione e di individuare eventuali riscontri.

I carabinieri continuano a lavorare su più fronti e non escludono alcuna ipotesi. La donna che ha trovato il fermaglio di Alysia ha descritto il suo colore e la sua posizione. Il fermaglio era di colore rosa e si trovava al centro della strada. La famiglia delle due sorelle è in preda alla disperazione e chiede aiuto ai carabinieri per trovare le loro figlie.

La polizia sta lavorando per reperire ogni possibile indizio e non esclude alcuna ipotesi. La comunità locale sta offrendo il suo sostegno alla famiglia e ai carabinieri nel loro lavoro di ricerca





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