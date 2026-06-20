Sorelle scomparse: probabile che siano con qualcuno, indagini su possibili complici

Il caso delle due sorelle minorenni scomparse da dieci giorni si approfondisce: il procuratore ipotizza la presenza di un supporto esterno, mentre i soccorsi utilizzano device avanzati per localizzare i cellulari. Le analisi investigative si concentrano sui percorsi possibili e sui possibili aiutanti.

Le sorelle di dodici e sedici anni scomparse da oltre dieci giorni costituiscono un caso complesso che ha mobilitato le forze dell'ordine e i volontari.

Il procuratore ha dichiarato che è probabile che le ragazze siano con qualcuno, rendendo difficile l'ipotesi di un'autogestione per un periodo così lungo. Le indagini si concentrano sui territori in cui le minorenni potrebbero avere punti di riferimento, con l'utilizzo di un dispositivo avanzato per localizzare i telefoni cellulari anche in aree senza copertura.

Secondo l'associazione Penelope Abruzzo, le ragazze potrebbero essere uscite dalla casa famiglia aiutate da qualcuno che conosceva la struttura, guidandole attraverso punti bui come una finestra rotta e percorrendo un sentiero verso la Camosciara, per poi essere caricate in auto all'alba verso Pescasseroli. Il padre, Stefano, esprime fiducia sul loro stato di salute, descrivendo una sensazione positiva mista a preoccupazione.

Dynamics relating to the family have also emerged: the mother and her partner have not been contacted, while the father's current companion has been active in seeking help. The investigation continues, with a focus on locating possible accomplices and tracking the girls' movements through technological and territorial analysis





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