Sorelline scomparse, ipotesi rapimento: accuse alla casa famiglia

Le sorelle di 16 e 12 anni sono scomparse da una comunità educativa protetta di Civitella Alfedena, in provincia di L'Aquila. Le indagini sono aperte per il reato di sottrazione di minori.

Sorelline scomparse, ipotesi rapimento. Penelope: 'Escluso siano scappate da sole'.

Accuse alla casa famiglia: hanno ritardato l'allarme 'Per come è fatto il luogo è difficile immaginare che possano essersi allontanate da sole senza essere viste o intercettate', ha dichiarato Alessia Natali, presidente dell'associazione Penelope Abruzzo, sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, in provincia di Latina, sono scomparse nella notte tra sabato e domenica da una comunità educativa protetta di Civitella Alfedena, piccolo borgo incastonato tra le montagne aquilane. Da quel momento, nessuno ha più avuto notizie.

Secondo le prime ipotesi e ricostruzioni, le due ragazze si sarebbero allontanate tra le due e le cinque del mattino, presumibilmente passando attraverso una finestra danneggiata, priva di inferriate, della struttura che le ospitava. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese, posizionate agli ingressi e alle uscite del borgo, Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica.

L'idea che due ragazzine, senza telefono cellulare e senza punti di riferimento, si siano allontanate a piedi di propria iniziativa in piena notte appare, secondo gli esperti, sempre meno plausibile.

'Per come è fatto il luogo è difficile immaginare che possano essersi allontanate da sole senza essere viste o intercettate', ha dichiarato Alessia Natali, presidente dell'associazione Penelope Abruzzo, che sta supportando la famiglia nelle ricerche. 'È da escludere che possano essersi allontanate a piedi. Parliamo di un contesto isolato, con distanze significative dai centri abitati. L'idea che due minori possano essersi mosse da sole appare poco plausibile.

' Rimane quindi aperta, e sempre più concreta, l'ipotesi che dietro ci sia la mano di qualcuno, che potrebbe averle aiutate o forse rapite. Uno degli elementi più critici di questa vicenda riguarda i tempi dell'allarme. Il personale della comunità educativa ha atteso il primo pomeriggio di domenica prima di contattare le forze dell'ordine e i familiari, sperando che le ragazze si facessero vive da sole.

Una scelta che ha fatto perdere ore preziose e che è finita nel mirino degli inquirenti. Su questo punto è stata aperta una seconda inchiesta parallela, volta ad accertare eventuali responsabilità omissive da parte della struttura. Le indagini principali, per il reato di sottrazione di minori, sono coordinate dalla Procura di Sulmona, con il sostituto procuratore Stefano Iafolla e sotto la supervisione del procuratore Luciano D'Angelo.

I carabinieri di Castel di Sangro, guidati dal capitano Giuseppe Testa, hanno effettuato un sopralluogo nella struttura, ascoltato tutto il personale, esaminato la stanza delle due ragazze e acquisito i dispositivi elettronici presenti. Come riporta Il Centro, stato anche sentito un minore, fidanzato della sedicenne, che ha risposto alle domande degli investigatori senza fornire tuttavia elementi utili. Sul caso indaga anche la Procura del Tribunale per i Minorenni, che sta valutando il possibile coinvolgimento di terzi.

Per comprendere la vicenda è necessario guardare a un passato difficile. Sarah e Alisya vivevano in comunità protetta da circa sette anni, da quando il tribunale aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori - una decisione maturata a seguito di una separazione conflittuale e di una situazione familiare complessa, gestita poi dai servizi sociali con la nomina di un tutore, identificato nel sindaco di Minturno.

Il padre, Stefano, aveva comunque mantenuto un contatto affettivo con le figlie: l'ultima telefonata tra lui e Sarah risaliva al 22 maggio scorso, quando era stata lei a chiamarlo. Il 28 maggio, pochi giorni prima della sparizione, il Tribunale di Cassino aveva emesso una sentenza definitiva che revocava la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del padre, mentre la posizione della madre era rimasta sfavorevole.

Le minori, però, avrebbero dovuto restare ancora per qualche mese in comunità prima di tornare a una vita diversa. Una temporizzazione che, a pochi giorni da quella sentenza, appare oggi tutt'altro che casuale agli occhi degli investigatori. Sia il padre che la madre - separati e con posizioni giuridiche distinte - hanno lanciato appelli pubblici.

'Aiutatemi a ritrovare le mie due figlie minorenni', ha scritto il padre. 'Non so dove possano essere andate. Spero stiano bene e che vengano ritrovate al più presto.

' La madre, dal canto suo, ha presentato denuncia ai carabinieri e ha rivolto un appello accorato a chiunque potesse avere informazioni: 'Vi prego, parlate subito. Anche una notizia che può sembrare piccola può essere decisiva. Non trattenete informazioni, non proteggete silenzi.

' Le ricerche, coordinate dalla prefettura, si sono estese ben oltre i confini abruzzesi





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