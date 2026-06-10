Sorelline scomparse nel nulla: nessuna traccia di Sarah e Alysia Di Giacinto. Il papà disperato: 'Non sappiamo nulla'

Sarah e Alysia Di Giacinto, due sorelline di 9 e 11 anni, sono scomparse dalla comunità educativa di Civitella Alfedena (L'Aquila). Il padre Stefano lancia un appello e segue le ricerche, mentre i carabinieri indagano. Nessuna pista esclusa, compresa la possibilità di una fuga volontaria o di un allontanamento forzato.

Sono ore di angoscia a Civitella Alfedena , in provincia dell'Aquila, dove due sorelline, Sarah e Alysia Di Giacinto, sono scomparse nel nulla da domenica. Le bambine si sono allontanate dalla Comunità Educativa Ofh Hope, una struttura che le ospitava, e da allora non si hanno più notizie.

Il padre, Stefano Di Giacinto, ha lanciato un appello disperato: 'Non sappiamo nulla, sono tre giorni che non dormo. Voglio solo che tornino sane e salve'. L'uomo si è recato a Villetta Barrea, il centro abruzzese vicino alla comunità, per sporgere denuncia e seguire le ricerche





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