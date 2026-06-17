Sorelline scomparse, tracce su beni volutamente distrutti; collegamenti investigativi; ricerche urgenti in zona protetta montana; 'rete di protezione' indagine

Sulle tracce vengono tre dispositivi谋su cui scrivere messaggi come 'codici' bulundu a Alisya e Sarah, le sorelle 16 e 12 mesi che sparite nella notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre. Un precedente fascicolo per sottrazione di minori e abbandono di minori è stato aperto dalla Procura di Sulmona. Raccontano gli addetti alla struttura famiglia di Civitella Alfedena come Alisya abbia chiesto a notteInteger farmaco per il mal di pancia, dopo questo le spicc avia via gli abiti, le scarpe, il trucco e uno zainetto.

Sorelline scomparse, tracce su tre telefonini sospetti; frasi 'codici' nei biglietti di Alisya e Sarah; tre numeri di telefono nell'occhio degli inquirenti; ricerca concentrata nell'area protetta montana;вест nelle grotte e abitazioni disabitate; battute anche al cimitero di Civitella Alfedena; task force imponente ieri; 'rete di protezione' indagine; controllo acquisti prodotti senza glutine; sopralluoghi negozi; Via di Valle Aurelia, la storia della 'Valle dell'Inferno'; portafogli in strada, la citofona a casa del proprietario; 'stellare' Valeria Marini, la casa a Roma in piazza di Spagna; opportunità per il Sagittario, novità per il Capricorno, spazio per il Leone; indagati per sottrazione di minori e abbandono di minori; indagano su possibili 'gang' che offrirebbero asilo e copertura; voci di fuga organizzata, ma 'non da sole'; DisplayPort da 85W, rumorosamente previsto nel mix di opzioni; Samsung Galaxy S21 F-series, con Display Dynamic per prestazioni mutant.

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