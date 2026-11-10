Sorese e Casillo: Tangenti e Carcere per Appalti Sanitari Regionali

Tommaso Casillo arrestato per 120mila euro di tangenti a beneficiari degli appalti pubblici della Regione Campania gestiti da Soresa tra 2025 e 2026.

Il Tribunale di Napoli, attraverso il GIP, ha disposto l'arresto in flagranza per Tommaso Casillo, attuale presidente del consiglio di amministrazione di Soresa, la centrale di committenza della Regione Campania. L'ordine di custodia cautelare in carcere è stato emanato in seguito alle indagini congiunte condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli. I pubblici ministeri responsabili del fascicolo, Marco Woodcock e Colonna Romano, hanno contestato a Casillo la ricezione di tangenti per un importo complessivo che supera i centomila euro, finalizzate a garantire l'attribuzione di due appalti pubblici di grande rilievo finanziario.

Doppio Appalto e Tangenti Per 120mila Euro

Le accuse rivolte a Casillo ruotano attorno a due distinti procedimenti di gara pubblica, gestiti tutti dalla sua società, Sorese, per un valore aggregato di 53 milioni di euro. Gli imprenditori Mario Langella e il suo collaboratore Marco Langella sono indicati come i destinatari degli aiuti illeciti. Il primo episodio riguarda una procedura di gara valutata circa 23,8 milioni di euro, dedicata esclusivamente al noleggio di barelle per le strutture sanitarie dell'intera regione Campania. Secondo la ricostruzione giudiziale, Casillo avrebbe concordato con Marco Langella il pagamento di una tangente da 100mila euro. L'obiettivo dichiarato era quello di favorire la società M.L. Sanity, gruppo imprenditoriale riconducibile ai Langella, intervenendo attivamente sulla valutazione dei punteggi tecnici delle offerte presentate.

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La dinamica specifica indica che, dopo una prima fase in cui la società non aveva ottenuto l'aggiudicazione dei lotti iniziali, Casillo avrebbe assicurato l'assegnazione dei lotti 2 e 5, relativi rispettivamente alle province di Salerno e Avellino. Gli investigatori hanno individuato nel 30 aprile 2026 la data operativa per il trasferimento del denaro pattuito. In quella giornata, Marco Langella si sarebbe recato presso l'abitazione privata di Tommaso Casillo, consegnandogli una busta che, sulla base degli accertamenti tecnici e finanziari effettuati, avrebbe contenuto la somma di 100mila euro in contanti. Questo elemento rappresenta il cardine dell'accusa per il primo dei due reati contestati, dimostrando un nesso diretto tra l'uso dell'ufficio e il vantaggio patrimoniale.

Seconda Gara Rifiuti Somma Vesuviana

Il secondo episodio criminale prende in esame una procedura di appalto distinta, questa volta per la raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Somma Vesuviana. La gara, dal valore complessivo di circa 29,6 milioni di euro, è stata aggiudicata alla ditta Langella Mario srl. L'accusa sostiene che Tommaso Casillo abbia esercitato pressioni o influenze nella fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, alterando il processo selettivo a favore dell'impresa di Mario Langella. In cambio di questo favore, la Dda di Napoli contesta la ricezione di una seconda tangente, questa volta per un importo di 20mila euro.

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L'operazione di corruzione per il secondo appalto si sarebbe svolta con modalità differenti rispetto alla prima vicenda. Gli inquirenti hanno stabilito che il denaro fosse stato consegnato il 23 dicembre 2025. Per evitare il rilevamento, la somma è stata nascosta all'interno di un pacco natalizio, utilizzato come copertura per il trasferimento illecito. La combinazione di queste due somme, i 100mila euro per le barelle e i 20mila euro per i rifiuti, porta il totale delle somme oggetto di sequestro preventivo e contestazione a 120mila euro, conferendo al quadro indiziario una gravità particolarmente elevata.

Profilo Politico e Motivi dell'Arresto

Il provvedimento cautelare colpisce una figura di rilievo istituzionale. Tommaso Casillo non è solo un alto dirigente di Sorese, ma vanta un passato politico significativo: è stato senatore del Regno, sottosegretario alle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania. Nonostante questa elevata posizione, il GIP ha valutato che gli elementi raccolti dagli investigatori integrino un grave quadro indiziario a suo carico. La scelta del carcere, invece della misura dei domiciliari, è stata motivata dalla concreta necessità di tutelare l'erogazione della giustizia e prevenire rischi specifici.

Il giudice ha ravvisato due specifici pericoli: il pericolo di reiterazione dei reati e il rischio di inquinamento probatorio. Quest'ultimo elemento è risultato cruciale nella decisione, alla luce di alcuni comportamenti che l'indagato avrebbe tenuto immediatamente dopo aver appreso dell'esistenza delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto. Tali condotte, pur non essendo dettagliate nel comunicato sintetico, hanno convinto la magistratura della necessità di allontanare Casillo dalla circolazione sociale per impedire eventuali collusioni o distruzioni di prove.

Ricostruzione degli Indagati e Consegne

La narrazione processuale delineata dalla Dda di Napoli sotto la guida dei pm Woodcock e Colonna Romano traccia un profilo di corruzione sistematica. L'intervento di Casillo non si è limitato a mere raccomandazioni, ma ha implicato la manipolazione attiva dei punteggi tecnici nelle gare appaltate. Per la fornitura delle barelle, l'intervento ha permesso a M.L. Sanity di superare concorrenti apparentemente più qualificati. Per la raccolta rifiuti a Somma Vesuviana, la manipolazione ha assicurato l'aggiudicazione alla Langella Mario srl, evitando la selezione imparziale dei fornitori.

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Le date delle consegne, il 30 aprile 2026 e il 23 dicembre 2025, sono stati stabiliti dagli investigatori come momenti chiave. L'uso di contenitori specifici, come la busta per il primo importo e il pacco natalizio per il secondo, evidenzia la premeditazione e la volontà di occultamento da parte dei soggetti coinvolti. Il sequestro del denaro e degli eventuali dispositivi digitali relativi a queste date permetterà alle autorità di verificare la tracciabilità finanziaria e di collegare direttamente i conti correnti o le movimentazioni di cassa con le attività illecite descritte.

Impatto sul Sistema Sanitario e Ambientale

Le conseguenze di queste indagini si estendono ben oltre la sfera penale individuale, toccando settori strategici per la Regione Campania. La gestione di Sorese, attraverso la sua centrale di committenza, influenza direttamente l'erogazione di servizi essenziali come il trasporto sanitario e la pulizia urbana. L'attribuzione di appalti da 53 milioni di euro basata su criteri illeciti compromette non solo la trasparenza delle procedure, ma anche la qualità del servizio finale destinato ai cittadini. Le strutture sanitarie nella zona di Salerno e Avellino hanno ricevuto le barelle tramite la società favorita, mentre la pulizia a Somma Vesuviana è affidata alla Langella Mario srl.

La vicenda rappresenta un caso emblematico di infiltrazione nel settore pubblico regionale. La figura di Tommaso Casillo, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, simboleggia il legame tra alto politico e appalti pubblici. L'operazione della Guardia di Finanza sottolinea la capacità dei reparti specializzati di analizzare flussi finanziari complessi e ricostruire dinamiche di corruzione anche a distanza di tempo. Il procedimento ora si sposterà verso le fasi istruttorie definitive, dove la difesa di Casillo e degli imprenditori Langella avrà modo di presentare le proprie difese contro le accuse di concussione o corruzione per pubbliche amministrazioni.