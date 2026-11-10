Sorloth Juventus: Infortunio e dubbi sulla partenza di gennaio

L'attaccante dell'Atletico Madrid Alexander Sorloth fatica dopo l'infortunio. La Juventus monitora la situazione per un eventuale trasferimento a gennaio.

L'avvicendamento nel mercato invernale delle squadre di vertice europea è spesso guidato da valutazioni tecniche precise e da tempistiche strette, ma quando si tratta di figure chiave come Alexander Sorloth, la situazione diventa complessa. L'attaccante norvegese, oggetto di interesse per la Juventus nel periodo di gennaio, sta attraversando un momento di forte incertezza legato alla sua condizione fisica recente. La sua stagione con l' Atletico Madrid non ha preso il via nei modi sperati, complicata da una lesione muscolare che ha richiesto tempi di recupero più lunghi del previsto.

La cronologia dell'infortunio e i primi ritorni

Alexander Sorloth ha fatto ritorno al lavoro con l'Atletico Madrid sotto la guida di Diego Pablo Simeone il 2 agosto, ma già nella prima settimana di preparazione ha accusato una contrattura muscolare. Inizialmente giudicata come una lesione lieve, la problematica si è rivelata essere molto più persistente, costringendo il giocatore a stare lontano dai campi per quasi due mesi. Il suo rientro ufficiale nelle liste è avvenuto solo il 5 ottobre scorso, segnando la fine di un lungo stop che ha inevitabilmente condizionato la sua preparazione atletica iniziale.

Also read Ornella Muti e D'Urso: l'infortunio e la polemica su La volta buona

Le prestazioni recenti e le critiche del pubblico

Il ritorno alle competizioni ufficiali ha mostrato segni di difficoltà evidenti per il gigante norvegese. Nella partita contro il Bayern Monaco, disputata al Metropolitano, Sorloth è stato titolare per la prima volta in questa stagione, ma la prestazione non è stata soddisfacente né per lui né per la squadra, che è stata sconfitta per 2-0 da una formazione bavarese nettamente superiore. Il tecnico tedesco è intervenuto prima della fine dell'orario di gioco, richiamando il giocatore dal campo.

Qualche giorno dopo, nella sfida contro il Barcellona, Sorloth è tornato in panchina entrando nell'ultima mezz'ora di gioco. Anche in questa occasione, la sua presenza non ha portato gli effetti sperati, con l'Atletico che ha perso nuovamente. Durante questo intervento, il pubblico locale ha espresso forti perplessità, mormorando quando il norvegese è stato sovrastato da Pau Cubarsí, difensore avversario decisamente più basso, su un pallone aereo, evidenziando problemi di efficacia fisica in situazioni specifiche.

Advertisement

Il confronto con il passato e la concorrenza interna

La situazione attuale di Alexander Sorloth appare lontana dalla figura brillante, combattiva e goleador che aveva caratterizzato i suoi precedenti periodi con l'Atletico Madrid. Le sue prestazioni positive e i diversi gol segnati avevano convinto anche lo commissario tecnico della Norvegia, Arne Solbakken, a schierarlo come titolare fisso nel grande Mondiale della Norvegia. Tuttavia, Solbakken evitava di farlo giocare centralmente per non scontrarsi con Erling Haaland, posizionandolo invece sulla fascia destra, una scelta tattica considerata stramba e poco redditizia per le caratteristiche del giocatore.

Prima di approdare all'Atletico, Sorloth aveva costruito una carriera solida e prolifica. Con la Real Sociedad, dove era arrivato nell'estate del 2021 in prestito dal Lipsia, aveva segnato 12 gol. Questa produzione aveva spinto il Villarreal a investire su di lui, con il Sottomarino Giallo ripagato da 23 reti solo in Liga. Il successivo trasferimento all'Atletico Madrid ha rappresentato un ulteriore passo in avanti, con il giocatore che ha realizzato 20 gol in Liga con appena 15 partenze da titolare, confermandosi come un rinomato supersub di alto livello. Anche l'anno precedente aveva chiuso con 13 gol, mantenendo un rendimento di ottimo livello.

Le alternative tattiche e le prospettive future

Nel frattempo, la concorrenza interna all'Atletico Madrid si è fatta agguerrita, offrendo alternative valide alla gestione di Diego Pablo Simeone. Jonathan David si è distinto con buone prestazioni, mentre Julian Alvarez ha iniziato a mostrare segni di ripresa dalla pessima situazione psicologica nella quale si era cacciato chiedendo il trasferimento al Barcellona. Il tecnico argentino ha quindi potuto fare affidamento su altre armi offensive, come Angel Correa, Luis Enrique Baena o Kang-in Lee, riducendo la necessità immediata di avere Sorloth in forma perfetta.

Ora che Alexander Sorloth è ufficialmente a disposizione della rosa, il focus si sposta sul mercato invernale e sulle decisioni che la società madrilena prenderà. Il giocatore continua a faticare nel recuperare il ritmo competitivo, alimentando voci di una possibile partenza. Con il 5 dicembre imminente, data in cui compirà 31 anni, il futuro di Sorloth rimane tutto da scrivere, tra le esigenze tattiche dell'Atletico Madrid e gli interessi di club come la Juventus, che potrebbero valutare un intervento nel mercato di gennaio se la situazione dovesse cristallizzarsi a sfavore del norvegese.