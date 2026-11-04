Sorpresa Belahyane Marocco e Lazio vietata trasferta Napoli

Reda Belahyane convocato dal Marocco dopo due anni, mentre la Lazio affronta il divieto di viaggio per la sfida di Napoli. Analisi dettagliata del roster e delle novità sportive.

La nazionale di calcio del Marocco ha annunciato una convocazione inattesa che ha destato scalpore nel panorama calcistico internazionale, segnalando il rientro ufficiale di Reda Belahyane nella rosa dei nordafricani dopo un periodo di assenza durato esattamente due anni. Questa decisione, comunicata nelle scorse ore, rappresenta un segnale di fiducia importante verso il centrocampista della Lazio, il quale è pronto a indossare nuovamente la maglia della sua selezione per le prossime sfide internazionali, interrompendo un digiuno di presenze che risaliva alle qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Il rientro di Belahyane nella rosa del Marocco

Reda Belahyane, classe 2004 originario di Aubervilliers, è tornato a far parte della selezione del Marocco per la prima volta da oltre ventiquattro mesi, segnando un punto di svolta nella sua carriera internazionale. L'ultima convocazione precedente era avvenuta durante le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d'Africa, quando la squadra affrontava il Niger in una doppia sfida decisiva per l'accesso al torneo continentale. In quell'occasione, Belahyane fu protagonista di un'ottima stagione in Serie A con la maglia del Verona, esordendo in campionato contro l'Inter alla fine del mese di maggio.

Also read Il primo posto della Lazio in quattro punti: dallo spogliatoio al gioco-show e le ambizioni

Da allora, il percorso del giovane centrocampista ha conosciuto alti e bassi, con una presenza sporadica che lo ha visto scendere in campo per soli nove minuti contro la Repubblica Centrafricana il 15 ottobre 2024, durante un'amichevole vinta per quattro a zero. La decisione della Federazione Marocchina di includerlo nuovamente nella lista dei convocati a fianco di giocatori di caratura mondiale come Achraf Hakimi conferma la volontà di reintegrare il talento biancoceleste in un contesto di alta competizione, sperando di sfruttare la sua forma fisica attuale per le prossime partite.

La situazione tattica e tecnica di Gattuso a Formello

Il tecnico della Lazio, Simone Gattuso, ha confermato la piena affidabilità di Reda Belahyane nel suo progetto tattico, affidandogli il ruolo di regista titolare dopo che il giocatore ha saputo capitalizzare al meglio l'assenza di altri elementi chiave della squadra. La fiducia riposta nel numero ventuno biancoceleste, simile a quella dimostrata in passato dall'allenatore Paolo Zanetti, ha permesso al ragazzo di compensare gli infortuni che hanno tenuto ai box Paolo Cataldi e Nicolò Rovella, diventando così una colonna portante inamovibile nel centrocampo laziale durante il recente biennio di adattamento al campionato italiano.

Advertisement

Parallelamente alla scelta di Gattuso per la Nazionale, la società gialloblù sta gestendo con attenzione la condizione atletica di altri giocatori fondamentali per i piani sportivi. L'allenatore ha fissato un intenso ciclo di allenamenti mattutini a Formello, che si protrarrà per tutta la giornata odierna, giovedì e venerdì, prima della prevista partenza per Napoli nel weekend. Questa fase di preparazione è cruciale per verificare la forma fisica del gruppo, considerando le sfide importanti che si avvicinano nel calendario della Serie A.

Il divieto di trasferta per gli tifosi a Napoli

Un capitolo a parte, e di grande impatto logistico, riguarda la prossima partita della Lazio contro il Napoli, in programma per la domenica alle ore 12:30 allo stadio Maradona. L'Osservatorio per la sicurezza nelle partite di calcio ha emanato un divieto assoluto per la trasferta degli tifosi gialloblù, impedendo loro di raggiungere Fuorigrotta per supportare la propria squadra. Questa decisione, confermata nelle ultime ore, deriva dall'impossibilità di replicare i massicci afflussi di pubblico, definiti veri e propri esodi, che hanno caratterizzato le presenze degli tifosi laziali nelle precedenti partite in Campania.

Il divieto imposto dall'Osservatorio ai residenti nella Regione Lazio è una misura restrittiva che costringerà i tifosi della Lazio a seguire l'incontro da casa, privando la squadra del supporto esterno che spesso rappresenta un elemento psicologico importante nelle gare difficili. La squadra partirà sabato dopo la consueta conferenza stampa del tecnico Simone Gattuso, cercando di concentrarsi esclusivamente sull'aspetto tecnico e tattico senza le distrazioni tipiche di un ambiente ricco di supporters.

Nuove disponibilità roster e obiettivi sportivi

Oltre al caso Belahyane, la Lazio sta valutando con attenzione il ritorno in campo di altri elementi del proprio organico, tra cui Adam Marusic, il vice-capitano della nazionale del Montenegro. Il difensore croato è tornato nella lista dei convocati per le sfide di Nations League contro Lettonia e Cipro, dopo essere stato escluso dalle considerations di Gattuso dal 24 agosto. Dopo circa settantacinque giorni senza presenze ufficiali né convocazioni, Marusic potrebbe fare il suo ritorno dal banco delle panchine nella trasferta di Napoli, con l'obiettivo di sostituire Floriani Mussolini se necessario.

Advertisement

Analogamente, Nicolò Rovella, anch'egli tornato alla piena condizione fisica, ha superato i test atletici all'Isokinetic e ha ricevuto il via libera ufficiale per rientrare in pista. Entrambi i giocatori, Marusic e Rovella, saranno disponibili per la sfida di Napoli, anche se il loro impiego rimane da definire con precisione dal mister Gattuso in base alle esigenze tattiche della gara. La squadra cercherà di preservare l'imbattibilità, già condivisa con Roma, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, nell'ultimo turno prima della nuova sosta del calendario sportivo.