Sorrento a Rischio Scioglimento per Infiltrazioni Mafiose: Relazione Esplosiva al Viminale

Una relazione di quasi 200 pagine inviata al Viminale evidenzia gravi irregolarità e possibili infiltrazioni mafiose nel Comune di Sorrento, con implicazioni per la Fondazione Sorrento e figure legate all'armatore Aponte. Si profila lo scioglimento del consiglio comunale e l'annullamento delle prossime elezioni.

Una relazione conclusiva, esplosiva e custodita al Viminale da inizio aprile, ha messo in luce una serie di circostanze che potrebbero portare allo scioglimento del Comune di Sorrento per infiltrazioni mafiose. Il documento, che si estende per quasi 200 pagine, solleva interrogativi sull'operato di enti privati di controllo pubblico e sui legami con figure vicine all'armatore Aponte.

Tra le criticità emerse, vi è una Srl con sede a Sant'Agnello, di cui un terzo delle quote è riconducibile all'impero di Aponte. In questo ente privato di controllo pubblico, una nomina a consigliere comunale, concordata tra un esponente locale e gli uomini dell'armatore, sarebbe illegittima in quanto assegnata a una persona che negli ultimi due anni aveva ricoperto ruoli di assessore o consigliere nell'ente controllante, contravvenendo alle normative vigenti. La Fondazione Sorrento, definita ente privato di controllo pubblico dall'Anac, ha visto il suo finanziamento annuale di 250.000 euro essere congelato a gennaio su delibera del commissario prefettizio Rosalba Scialla, che ha ordinato un'ispezione sull'uso delle risorse pubbliche. Le motivazioni per lo scioglimento, tuttavia, non si limitano a questo episodio. La relazione approfondisce anche gli intrecci d'affari della famiglia di un politico locale con un ex sindaco, nonché le pressioni e le intimidazioni subite dall'ex vicesindaco Filomena Cappiello e dall'ex vicecomandante dei vigili urbani da parte di un pregiudicato abusivista legato a famiglie camorristiche stabiesi. L'accoglimento della proposta di scioglimento, sollecitato da forze politiche e associazioni di categoria, porterebbe all'annullamento delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio e al prolungamento della gestione commissariale iniziata l'anno scorso a seguito delle dimissioni di massa della maggioranza consiliare. Nonostante le pressioni, il Ministro Piantedosi ha rinviato la decisione per due consigli dei ministri. Alcuni attori politici e associazioni di categoria hanno lanciato un appello per il boicottaggio delle elezioni qualora il governo Meloni decidesse di rimanere inerte. Diverso è l'avviso dell'unico candidato sindaco emerso finora, un docente in pensione, che sostiene la necessità di tornare alle urne in ogni caso. La sua candidatura è stata presentata il 2 marzo, poco prima dell'insediamento della commissione d'accesso, e tra i sottoscrittori figurano due ex assessori di Coppola e Mario Gargiulo, ex amministratore delegato della Fondazione Sorrento. In parallelo a queste vicende, si registra un caso mediatico riguardante la giornalista Claudia Conte, che, attraverso il suo legale, smentisce categoricamente qualsiasi rivelazione scioccante, illegalità, favoritismi, complotti o ricatti, annunciando azioni legali contro organi di informazione che diffondono tali infondate accuse. L'avvocato Domenico Forgione ha inviato una lettera all'Adnkronos per chiarire la posizione della sua assistita, chiedendo il rispetto della sua privacy e smentendo l'intenzione di pubblicare un libro scandalo





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