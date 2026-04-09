Sorrento: Patteggiamento dell'ex assessore coinvolto in un'inchiesta per corruzione, la città nel caos

L'ex assessore di Sorrento, arrestato per corruzione, chiede il patteggiamento. La città è in bilico tra giustizia e scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche.

L’ex assessore del Comune di Sorrento , arrestato l'estate scorsa con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta, ha presentato istanza di patteggiamento, aprendo nuovi scenari giudiziari sulla vicenda che ha scosso la città. L'ex politico, che si presentava agli imprenditori del Sistema millantando la carica di vicesindaco, incontrava gli imprenditori per mediare e velocizzare le consegne di denaro. I reati contestati comprendevano 13 capi d'imputazione, ciascuno legato a una tangente di 12.

000 euro. Le accuse riguardavano appalti significativi, come il percorso pedonale di Marina Piccola, la fornitura di poltroncine per il teatro Tasso, il recupero del sentiero dei Bastioni, la rigenerazione urbana vicino al centro anziani, la riqualificazione dell'ex eliporto Le Tore, del Parco Ibsen, l'adeguamento stradale tra via Atigliana e via Baranica, il nuovo impianto di illuminazione in via degli Aranci, e la manutenzione del cimitero e delle strade comunali. L'istanza di patteggiamento prevede una condanna a 3 anni e 9 mesi con affidamento immediato ai servizi sociali e un risarcimento di 156.000 euro alla parte offesa. Questa cifra rappresenta la metà delle tangenti, quantificate in 300.000 euro, che l'ex assessore avrebbe confessato di aver diviso con un altro imputato. La decisione finale spetterà al giudice per le indagini preliminari, che dovrà valutare la congruità dell'accordo, considerando la gravità dei reati. L'udienza preliminare, inizialmente fissata per il 17 aprile, potrebbe non celebrarsi a causa delle trattative in corso. \Il caso ha portato alla luce un complesso sistema di corruzione che ha coinvolto diversi appalti pubblici nel comune di Sorrento, gettando ombre sull'amministrazione comunale. La Procura aveva avviato le indagini, raccogliendo prove e testimonianze che hanno portato all'arresto dell'ex assessore e all'avvio di un'inchiesta più ampia. L'utilizzo della carica di vicesindaco per ottenere vantaggi illeciti e le pressioni sugli imprenditori per elargire tangenti hanno evidenziato una grave distorsione del sistema degli appalti e un abuso di potere. Le indagini hanno rivelato anche un complesso intreccio di relazioni e interessi che hanno contribuito a perpetrare il sistema corruttivo. L'inchiesta si è concentrata non solo sull'ex assessore, ma anche su altri soggetti coinvolti, come imprenditori e funzionari pubblici, al fine di accertare tutte le responsabilità e ricostruire l'intera filiera della corruzione. Le indagini hanno portato all'emersione di ulteriori elementi e dettagli, contribuendo a delineare un quadro più completo della situazione e a comprendere la portata dei danni arrecati alla comunità. L'inchiesta ha posto l'accento sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure di prevenzione per evitare che simili episodi si ripetano in futuro. \L'intera vicenda ha avuto un impatto significativo sulla città di Sorrento, non solo dal punto di vista giudiziario, ma anche sul piano politico e sociale. La Commissione d'accesso, nominata dal Prefetto di Napoli, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche e il prolungamento del commissariamento, bloccando le elezioni amministrative previste per maggio. Questo scenario sottolinea la gravità della situazione e la necessità di un intervento deciso per ripristinare la legalità e la trasparenza nell'amministrazione pubblica. La decisione finale sullo scioglimento del consiglio spetta al Ministero dell'Interno, che dovrà valutare attentamente le risultanze della commissione d'accesso e le implicazioni di una tale misura. L'eventuale scioglimento del consiglio comunale e il commissariamento della città potrebbero avere conseguenze significative sulla gestione degli affari pubblici, sui servizi offerti ai cittadini e sullo sviluppo economico e sociale del territorio. La comunità di Sorrento si trova quindi ad affrontare una fase delicata e complessa, che richiede un impegno collettivo per superare la crisi e ricostruire un futuro basato sulla legalità, la trasparenza e la buona amministrazione. La vicenda giudiziaria e le indagini in corso rappresentano un momento cruciale per la città, che deve dimostrare di saper reagire e di voler voltare pagina, cancellando ogni ombra di corruzione e ristabilendo la fiducia dei cittadini





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