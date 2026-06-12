Sorsi d'Autore 2024: arte, cultura e vino nelle ville venete

Torna la manifestazione itinerante Sorsi d'Autore, giunta alla 27ª edizione, che fino al 5 luglio apre le porte di quattro ville venete uniche. L'evento, organizzato dall'Istituto regionale per le Ville Venete, unisce arte, letteratura, musica, giornalismo e enogastronomia in un percorso multisensoriale. Il tema centrale, ispirato a Alfonso Gatto, invita a riflettere sul ruolo della cultura in tempi incerti. Ospiti illustri come Claudio Amendola, Pif e Jacopo Veneziani animeranno incontri e spettacoli, accompagnati da degustazioni di vini locali. In programma anche mostre, laboratori e una scuola di scrittura all'aperto a Salerno.

Sorsi e spunti di cultura piacere e attualità permeano le suggestive ville venete in occasione della 27ª edizione di Sorsi d'Autore manifestazione itinerante ideata e organizzata dall'Istituto regionale per le Ville Venete .

L'evento che si svolge da oggi 12 giugno fino al 5 luglio propone un ricco programma di appuntamenti che fondono il piacere del dialogo con quello del vino in contesti architettonici di straordinaria bellezza. L'obiettivo dichiarato è creare un'esperienza multisensoriale e trasversale dove arte letteratura musica turismo e giornalismo si intrecciano con l'enogastronomia.

Il cuore del progetto sono quattro dimore storiche aperte eccezionalmente al pubblico con visite guidate Villa Badoer a Fratta Polesine Villa Piva detta dei Cedri a Valdobbiadene Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore e Villa Bassi Rathgeb ad Abano Terme. Ogni villa diventa scenario di incontri performance e mostre costruendo un percorso attraverso il Veneto più autentico dove la storia economica e sociale del territorio dialoga con la tradizione enologica internazionale.

Il filo conduttore di questa edizione rende omaggio al poeta Alfonso Gatto scegliendo un suo verso Il cuore desto avrà parole che suona come un'esortazione a cercare conforto e soluzione nella cultura in tempi inquieti come quelli attuali. Il programma si articola in numerose sezioni che ospitano scrittori artisti performer e personalità del mondo culturale fino al 20 giugno tra cui Finzioni Visioni Suoni Classica Il racconto della scienza Filosofia Sguardi sul mondo attuale Storica Poesia Graphic Novel Spazio ragazzi e Corsi Laboratori.

La rassegna si apre a Villa Badoer con l'inaugurazione della mostra Fare Scena omaggio a Paolino Libralato maestro scenografo a seguire un dialogo tra la stilista e scrittrice Patrizia Sardo Marras e il drammaturgo e regista Marco Paolini sul ruolo dell'arte come spazio di narrazione memoria e costruzione indagando temi come il fare artigianale la responsabilità dell'artista e il rapporto tra tradizione e contemporaneità. La mostra curata da Simone Azzoni resta visitabile fino al 9 agosto.

Gli appuntamenti centrali della manifestazione chiamano in causa personaggi noti del cinema del teatro e della letteratura. Il 26 giugno a Villa Piva Claudio Amendola racconterà la sua carriera tra commedia e dramma mentre il 28 giugno a Villa Cordellina Lombardi Pif regista e scrittore dialogherà con Francesco Piccolo vincitore del Premio Strega. Il 5 luglio a Villa Bassi Rathgeb Jacopo Veneziani storico dell'arte e divulgatore social interverrà insieme a Luca Telese e Stefano Colli.

Ogni incontro è abbinato a degustazioni di vini delle principali cantine del territorio curate dall'Associazione italiana sommelier Ais Veneto. Parallelamente a Salerno si svolgono eventi collaterali come la lectio spettacolo di Gino Castaldo su David Bowie e la più grande scuola di scrittura all'aperto prevista il 20 giugno nella villa comunale di Salerno una sessione collettiva gratuita guidata da Paolo Di Paopoli aperta a tutti per sperimentare la creatività sotto il cielo della Costiera.

La manifestazione conferma quindi il suo ruolo di ponte tra patrimonio architettonico cultura contemporanea e eccellenze enogastronomiche del Venet





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