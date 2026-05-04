Sorteggi Internazionali d’Italia: Sinner esordirà contro il vincitore di Ofner-Michelsen, Paolini contro Cristian o Haddad Maia

Il sorteggio del tabellone principale degli Internazionali d’Italia ha definito il percorso di Jannik Sinner e Jasmine Paolini verso la conquista del titolo. Sinner affronterà il vincitore di Ofner-Michelsen al secondo turno, mentre Paolini esordirà contro Cristian o Haddad Maia.

Il sorteggio del tabellone principale degli Internazionali d’Italia, il prestigioso torneo Masters 1000 che si svolgerà sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma dal 6 al 17 maggio, ha delineato il percorso dei giocatori verso la conquista del titolo.

L’attenzione è immediatamente focalizzata su Jannik Sinner, il numero uno del mondo, reduce da una straordinaria vittoria a Madrid, dove ha conquistato il suo quinto titolo Masters 1000 consecutivo. Sinner, finalista nella scorsa edizione del torneo romano, godrà di un bye al primo turno e farà il suo ingresso in scena direttamente al secondo turno, dove affronterà il vincitore della sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner, attualmente numero 82 del ranking ATP, e il promettente statunitense Alex Michelsen, classificato alla posizione 42.

La data precisa del suo debutto è prevista tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, a seconda dell’esito del match preliminare. Il cammino di Sinner si preannuncia impegnativo, ma ricco di opportunità per dimostrare ancora una volta il suo valore. Un possibile terzo turno potrebbe vederlo affrontare avversari di calibro come Jakub Mensik, Matteo Berrettini o Alexei Popyrin, offrendo al pubblico italiano la possibilità di sostenere i propri beniamini in un confronto diretto.

Proseguendo nel torneo, Sinner potrebbe incrociare Arthur Fils negli ottavi di finale, Ben Shelton nei quarti e, in semifinale, uno tra Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli o Juan Pablo Fonseca. La competizione si prospetta quindi intensa e combattuta, con numerosi giocatori di alto livello pronti a sfidare il dominio di Sinner. Parallelamente al percorso di Sinner, anche gli altri tennisti italiani presenti nel tabellone maschile conoscono ora i loro avversari iniziali.

Lorenzo Musetti, ottava testa di serie, si troverà nella parte bassa del tabellone, condividendo lo spazio con campioni del calibro di Novak Djokovic e Alexander Zverev. Il tennista toscano esordirà al secondo turno contro il francese Harold Mayot o un giocatore proveniente dalle qualificazioni, e potrebbe affrontare Jiri Lehecka negli ottavi di finale e, in un possibile scontro al cardiopalma, Novak Djokovic nei quarti.

Flavio Cobolli, decima testa di serie, affronterà il vincitore della sfida tra Maxime Bergs e Aziz Atmane. Il romano, galvanizzato dai quarti di finale raggiunti a Madrid e dal suo nuovo best ranking, che lo ha portato alla dodicesima posizione mondiale, è inserito nell’ottavo di finale di Daniil Medvedev e nel quarto di finale di Felix Auger-Aliassime. Luciano Darderi, diciottesima testa di serie, esordirà contro Hubert Hurkacz o Jan-Lennard Struff.

Gli altri tennisti italiani in tabellone avranno altrettanto impegnative sfide iniziali: Lorenzo Sonego affronterà il peruviano Juan Pablo Varillas, Mattia Bellucci se la vedrà con l’argentino Facundo Burruchaga, Matteo Berrettini con l’australiano Alexei Popyrin, Federico Cinà con il belga Gilles-Arnaud Bailly, Matteo Arnaldi con lo spagnolo Jaume Munar, Luca Nardi contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni, Francesco Maestrelli con lo spagnolo Roberto Bautista Agut e Gianluca Cadenasso con l’argentino Tomas Tirante. La presenza di numerosi italiani nel tabellone promette un’atmosfera vibrante e appassionata al Foro Italico.

Il sorteggio ha riguardato anche il tabellone femminile, che prenderà il via domani. Jasmine Paolini, numero otto del mondo e detentrice del titolo al Foro Italico, godrà di un bye al primo turno e farà il suo esordio al secondo turno contro la vincitrice della sfida tra la rumena Jacqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia.

Il percorso di Paolini potrebbe incrociare la russa Mirra Andreeva, finalista a Madrid, negli ottavi di finale, e Coco Gauff nei quarti di finale. In semifinale, la campionessa in carica potrebbe affrontare la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, in un confronto che si preannuncia spettacolare. Tra le prime sfide del torneo femminile spicca il derby italiano al primo turno tra Lisa Pigato e Tyra Grant, un incontro che promette emozioni e colpi di scena.

Elisabetta Cocciaretto e Nuria Brancaccio attendono l’esito delle qualificazioni per conoscere le loro avversarie, mentre Lucrezia Stefanini sarà impegnata contro Jelena Ostapenko. Il tabellone femminile è completato da Martina Trevisan, opposta a Talia Gibson, e Jennifer Ruggeri contro Zeynep Sonmez. La competizione femminile si preannuncia altrettanto avvincente, con numerose giocatrici di talento pronte a lottare per la conquista del titolo.

L’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia si prospetta quindi ricca di emozioni, sorprese e sfide memorabili, con i migliori tennisti del mondo pronti a contendersi la gloria sui campi in terra rossa del Foro Italico





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