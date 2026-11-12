Sorteggio Atp Finals 2026 Torino: Cobolli contro Alcaraz e Medvedev

Il sorteggio delle Atp Finals 2026 a Torino ha assegnato i gironi. Flavio Cobolli nel gruppo Lendl contro Alcaraz. Ecco i dettagli e il calendario provvisorio.

Il sorteggio ufficiale del torneo dei maestri di tennis Atp Finals 2026 si è concluso oggi, giovedì 12 novembre, presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino. Questa cerimonia ha definito con precisione le composizione dei gironi per la rassegna più prestigiosa della stagione, che si terrà nella città piemontese dal 15 al 22 novembre 2026. L'evento ha confermato le attese più alte del tennistico mondiale, posizionando i grandi campioni italiani e internazionali nelle fasce d'oro del calendario.

Gruppo Ivan Lendl e attese per Cobolli

La grande attesa per il pubblico italiano è concentrata sulla presenza di Flavio Cobolli, il tennista romano classificato ventiquattrenne, inserito nel girone intitolato alla leggenda Ivan Lendl. In questa fase preliminare, Cobolli dovrà affrontare tre delle migliori racchette del pianeta: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Questi tre incontri rappresentano un'opportunità storica per il tennista italiano, che ha dimostrato un livello di crescita eccezionale nelle ultime stagioni, culminato con la finale raggiunta al Roland Garros nello stesso anno.

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La figura di Flavio Cobolli è ancora fresca nella memoria dei tifosi grazie al contributo decisivo fornito l'anno precedente a Bologna. In quella sede, il ventiquattrenne ha trascinato la squadra azzurra verso la conquista della terza Coppa Davis consecutiva, un traguardo che segna la quarta vittoria complessiva nella storia della nazionale italiana. Questa combinazione di talenti emergenti e campioni affermati promette sfide ad alta tensione, con l'intera nazione pronta a sostenere il tifo per il rappresentante italiano in questa competizione ad invito.

Girone John McEnroe e altri gruppi

Nel secondo girone, dedicato a John McEnroe, il numero uno al mondo Alexander Zverev ha la meglio di una griglia competitiva che vede coinvolti Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. La composizione di questo raggruppamento evidenzia la forza della generazione attuale, con Zverev che punta a confermare il suo dominio nel circuito maschile. La presenza di talenti americani ed europei in questa fascia garantisce un livello tecnico elevato e partite combattute per le prime posizioni.

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Per quanto riguarda il doppio, l'associazione italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori è stata inserita in un gruppo che include coppie di grande esperienza e livello mondiale. Gli avversari diretti dei tennisti italiani sono Mark Woodforde in coppia con Harrison Skupski, la dupla formata da Granollers e Zeballos, e Krawietz Puetz. Questa situazione richiede una preparazione tattica accurata per affrontare stili di gioco differenti e atleti specializzati in questa disciplina complessa.

Calendario provvisorio e prossimi step

In attesa della pubblicazione ufficiale del calendario completo e degli orari definitivi, le voci più accreditate anticipano la sequenza delle partite. Flavio Cobolli dovrebbe fare il suo esordio sul campo lunedì 16 novembre 2026, affrontando direttamente Daniil Medvedev. Questo match di apertura sarà cruciale per definire le dinamiche del girone e fornire un primo segnale sulle condizioni fisiche del tennista romano dopo il lungo percorso stagionale.

Nello stesso gruppo, Carlos Alcaraz esordirà contro Frances Tiafoe, mentre Alexander Zverev è previsto sul campo domenica 15 novembre 2026 per giocare contro Rafael Jodar. Nello stesso turno, Ben Shelton sfiderà Arthur Fils. Queste prime giornate getteranno le basi per le fasi successive del torneo, stabilendo i primi classificati che accederanno alle semifinali. La città di Torino si appresta a vivere una settimana di intenso attività sportiva, con le arene pronte ad accogliere un pubblico numeroso ed esperto.