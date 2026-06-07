Sorteggio Serie A 2026-2027: calendario svelato a Parma

Il sorteggio del calendario di Serie A 2026-2027 si è tenuto al Teatro Regio di Parma. Ecco la prima giornata e i criteri di compilazione, tra cui turni infrasettimanali e soste per le nazionali.

Il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027 si è tenuto oggi, venerdì 5 giugno, al Teatro Regio di Parma , nell'ambito del Festival della Serie A . La cerimonia, iniziata alle 18:30, ha definito l'ordine delle partite per la prossima stagione, con la prima giornata in programma nel fine settimana del 22-23 agosto.

Ecco gli accoppiamenti del turno inaugurale: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce. L'evento è stato trasmesso in diretta su Sky Sport, Mediaset e Sportitalia, e in streaming su DAZN, NOW e SkyGo, oltre che gratuitamente sui canali ufficiali della Lega Serie A, tra cui sito web, YouTube e Radio Tv Serie A. La Lega Serie A ha stabilito diversi criteri per la compilazione del calendario.

Tra questi, l'obbligo di almeno otto giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra, e l'alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le società della stessa città: Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino. Per quanto riguarda le squadre impegnate nelle coppe europee, chi gioca in Champions League non affronterà le iscritte a Europa e Conference League nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31 e 34, comprese tra due turni di match UEFA back-to-back, e nella 4ª giornata limitatamente a quelle che partecipano all'Europa League.

Inoltre, il Como giocherà le prime tre partite in trasferta a causa di lavori allo stadio. Una delle novità riguarda l'accorpamento delle finestre FIFA di settembre e ottobre in un'unica sosta di quattro date per le nazionali, con il campionato che si fermerà da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre 2026. I turni infrasettimanali saranno due: il 28 ottobre (9ª giornata) e il 6 gennaio (18ª), con il divieto di programmare derby nel primo turno feriale.

Confermata anche l'asimmetria delle gare tra andata e ritorno, e l'assenza di derby alla prima o all'ultima giornata. Questi criteri hanno guidato la stesura del calendario 2026/2027, svelato oggi a Parma in una cerimonia che ha acceso l'attesa per la nuova stagione calcistica





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