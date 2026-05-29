Sospese le ricerche della testa di Pamela Genini: indagini si concentrano sui dispositivi di Francesco Dolci

Le ricerche della testa di Pamela Genini nelle proprietà di Francesco Dolci sono state sospese senza risultati. Le indagini proseguono sull'analisi dei dispositivi dell'unico indagato, che risponde di vilipendio di cadavere e furto della testa. Il 29 maggio è fissata un'udienza di Riesame per contestare la perquisizione e i sequestri eseguiti dai carabinieri nell'abitazione di Dolci.

Le ricerche della testa di Pamela Genini si sono concluse senza risultati nelle proprietà di Francesco Dolci , ora l'attenzione si sposta sull'analisi dei suoi dispositivi.

Dopo giorni di battute infruttuose sui terreni e nelle grotte della zona montana di Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo, la Procura ha deciso di sospendere le ricerche. Tuttavia, le indagini proseguono su un altro fronte: il 3 giugno gli inquirenti potranno analizzare i dispositivi dell'unico indagato, Francesco Dolci, che risponde di vilipendio di cadavere e furto della testa. Il 29 maggio è fissata un'udienza di Riesame per contestare la perquisizione e i sequestri eseguiti dai carabinieri nell'abitazione di Dolci





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