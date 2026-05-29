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Sospese le ricerche della testa di Pamela Genini: indagini si concentrano sui dispositivi di Francesco Dolci

Cronaca News

Sospese le ricerche della testa di Pamela Genini: indagini si concentrano sui dispositivi di Francesco Dolci
Pamela GeniniFrancesco DolciRicerche
📆5/29/2026 6:25 AM
📰leggoit
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Le ricerche della testa di Pamela Genini nelle proprietà di Francesco Dolci sono state sospese senza risultati. Le indagini proseguono sull'analisi dei dispositivi dell'unico indagato, che risponde di vilipendio di cadavere e furto della testa. Il 29 maggio è fissata un'udienza di Riesame per contestare la perquisizione e i sequestri eseguiti dai carabinieri nell'abitazione di Dolci.

Le ricerche della testa di Pamela Genini si sono concluse senza risultati nelle proprietà di Francesco Dolci , ora l'attenzione si sposta sull'analisi dei suoi dispositivi.

Dopo giorni di battute infruttuose sui terreni e nelle grotte della zona montana di Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo, la Procura ha deciso di sospendere le ricerche. Tuttavia, le indagini proseguono su un altro fronte: il 3 giugno gli inquirenti potranno analizzare i dispositivi dell'unico indagato, Francesco Dolci, che risponde di vilipendio di cadavere e furto della testa. Il 29 maggio è fissata un'udienza di Riesame per contestare la perquisizione e i sequestri eseguiti dai carabinieri nell'abitazione di Dolci

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