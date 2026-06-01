Sospetto caso di Ebola a Cagliari: ritorno dal Congo, protocolli attivati e test allo Spallanzani

Un cittadino congolese residente a Cagliari, rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo, è stato ricoverato con sintomi febbrili compatibili con l'Ebola. Dopo aver aggirato i controlli aeroportuali grazie a uno scalo al Cairo, l'uomo è stato isolato e sottoposto a test al centro infettivi di Cagliari. I campioni sono stati inviati in elicottero all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi definitive, mentre il ministero della Salute rassicura sul basso rischio per la popolazione italiana.

Allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di virus Ebola . Un cittadino congolese, residente nel capoluogo sardo, ha accusato sintomi compatibili con la malattia dopo essere tornato da un viaggio nel suo Paese d'origine, la Repubblica Democratica del Congo, dove si era recato per visitare dei parenti.

Al suo rientro in Sardegna, l'uomo ha sviluppato febbre alta e ha allertato il 118, innescando immediatamente i protocolli di emergenza per le malattie infettive ad alto rischio. Secondo quanto ricostruito finora, il paziente era partito da Kinshasa, ma aveva effettuato uno scalo tecnico al Cairo. Proprio questa tappa intermedia ha consentito all'uomo di superare i controlli standard all'aeroporto di Fiumicino: atterrando da Il Cairo, risultava formalmente proveniente dall'Egitto e non dalla zona a rischio epidemia.

Da Roma ha poi preso un volo per Cagliari, dove è arrivato senza destare sospetti. I sintomi sono comparsi poco dopo il rientro nella sua abitazione in via Manno, nel centro cittadino. Domenica 31 maggio, nel primo pomeriggio, l'emergenza si è concretizzata: l'uomo, sentendosi male, ha chiamato i soccorsi. In risposta alla chiamata, sono accorsi sul posto i sanitari del 118, con supporto di polizia, vigili del fuoco e polizia locale.

I primi operatori intervenuti hanno indossato tute di protezione asettiche e mascherine per evitare qualsiasi rischio di contagio mentre entravano nell'abitazione. Il paziente, in stato di isolamento, è stato trasportato d'urgenza al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, struttura designata per la gestione di casi sospetti di patologiche gravi. La ASL di Cagliari ha coordinato le operazioni con la Protezione civile di Roma e la Prefettura locale.

Per accelerare le analisi, è stato disposto il trasferimento dei campioni biologici prelevati dal paziente all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, centro di riferimento nazionale per le emergenze virali. Un elicottero militare è atterrato all'aeroporto di Elmas per prelevare i campioni e trasferirli nella capitale; l'arrivo era previsto nella notte tra domenica e lunedì. I risultati dei test per Ebola sono attesi per la mattina del lunedì successivo.

Se la positività dovesse essere confermata, il piano prevede il trasferimento immediato del paziente allo Spallanzani per il trattamento specialistico. Il ministero della Salute ha confermato che sono in corso accertamenti e che il paziente, attualmente sintomatico, è stato sottoposto al test diagnostico. Il paziente rimane in isolamento presso la struttura ospedaliera cagliaritana in attesa dell'esito.

Il ministero sta mantenendo un contatto costante con le autorità sanitarie della Sardegna e con lo Spallanzani per monitorare l'evoluzione del quadro clinico e sanitario. Nonostante l'allarme, le autorità hanno sottolineato che il rischio di diffusione del virus in Italia resta estremamente basso, anche in considerazione delle precauzioni già adottate e dell'efficacia dei protocolli di isolamento.

Il caso solleva ancora una volta il problema dei controlli aeroportuali e della possibilità di aggiramento delle screening per malattie infettive mediante scali intermedi in paesi non direttamente collegati alle zone epidemiche. Il viaggio del paziente congolese, partito da Kinshasa con scalo al Cairo, evidenzia una potenziale falla nel sistema di sorveglianza internazionale, poiché la tappa egiziana ha mascherato la provenienza effettiva da un'area ad alta diffusione di Ebola.

Le autorità italiane stanno valutando se rafforzare i controlli anche sui passeggeri in arrivo da scali terzi, qualora questi provengano da voli originari di paesi a rischio. Parallelamente, si ricordano le caratteristiche dell'Ebola, virus emorragico estremamente pericoloso con alta letalità, che si trasmette per contatto diretto con fluidi corporei di persone infette. I sintomi includono febbre alta, malessere, dolori muscolari e, nelle fasi avanzate, emorragie. Il periodo di incubazione può durare da 2 a 21 giorni.

Il caso sardo, se confermato, sarebbe il primo in Italia di importazione dall'Africa negli ultimi anni, e impegnerà il sistema sanitario nella tracciamento dei contatti stretti del paziente - familiari, personale medico e altri soggetti eventualmente esposti - per monitorsorvegliarli e prevenire ulteriori diffusioni. La popolazione locale ha reagito con preoccupazione alla notizia, ma le rassicurazioni delle autorità sanitarie, basate sul rispetto dei protocolli internazionali, hanno contenuto il panico.

L'ospedale Santissima Trinità ha attivato il reparto di isolamento, e non sono state registrate fughe di notizie circa l'identità del paziente, nel rispetto della privacy. Il ministero ha ribadito che, nonostante la pericolosità del virus, il nostro Paese dispone di strutture e personale altamente specializzati per gestire casi di questo tipo. In attesa dell'esito dei test, l'attenzione rimane alta sia sul fronte clinico che su quello della sicurezza pubblica.

L'episodio offre anche l'occasione per riflettere sulla globalizzazione dei rischi sanitari e sulla necessità di una cooperazione internazionale più stretta nella sorveglianza epidemica. Per ora, la parola passa agli esiti di laboratorio, che chiariranno se si tratta davvero di Ebola o di un'altra patologia febbrile, comune nelle zone tropicali





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