Sospetto caso di Ebola a Cagliari: scattano i protocolli di sicurezza

Un paziente rientrato dal Congo presenta sintomi riconducibili al virus Ebola. È stato trasportato in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. In attesa del test dallo Spallanzani, le autorità sanitarie rassicurano: rischio basso.

Un forte allarme si è diffuso a Cagliari nella giornata di domenica 31 maggio, quando è stato segnalato un sospetto caso di Ebola . La persona, rientrata da poco dal Congo , ha manifestato sintomi che potrebbero essere riconducibili al temibile virus.

Immediatamente sono scattati i protocolli di sicurezza previsti per queste emergenze. Sul posto, in via Manno, sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia, i vigili del fuoco e la polizia locale. Medici e infermieri, indossando tute asettiche e maschere protettive, sono entrati nell'abitazione per prelevare il paziente, che è stato trasportato d'urgenza presso il centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Qui sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, in attesa dei risultati del test specifico per Ebola, che verrà analizzato dallo Spallanzani di Roma entro la serata. Il ministero della Salute ha fatto sapere che sono in corso tutti gli accertamenti necessari per verificare la natura dei sintomi. Il paziente, al momento sintomatico, si trova in isolamento nella struttura ospedaliera, dove riceve le cure del caso.

Le autorità sanitarie locali della Sardegna sono in costante contatto con il ministero e con l'Istituto Spallanzani per monitorare l'evoluzione della situazione. Nonostante la preoccupazione, il ministero ha voluto rassicurare la popolazione sottolineando che il rischio di contagio per la popolazione italiana resta molto basso. L'Ebola, infatti, si trasmette per contatto diretto con i fluidi corporei di una persona infetta e non per via aerea, e i protocolli di sicurezza adottati in queste circostanze sono estremamente rigorosi.

La notizia ha comunque suscitato grande apprensione tra i residenti del quartiere di via Manno, dove l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari in tute protettive ha attirato l'attenzione. Le autorità locali hanno invitato la cittadinanza a non lasciarsi prendere dal panico e a seguire le indicazioni fornite dalle istituzioni sanitarie. L'ospedale Santissima Trinità è attrezzato per gestire casi di malattie infettive ad alto rischio, e il personale è stato formato appositamente per affrontare eventuali emergenze di questo tipo.

Intanto, si attendono con ansia i risultati del test, che potranno confermare o escludere la presenza del virus Ebola. Questo episodio ricorda l'importanza della sorveglianza sanitaria e della prontezza nell'attivare i protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione di malattie pericolose





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