Sospetto Ebola a Cagliari: protocolli attivati per un rientrato dal Congo, ma i sintomi sono compatibili con cause comuni

Un uomo rientrato da Kinshasa è stato isolato a Cagliari per sospetto Ebola. I sintomi lievi e l'assenza di contatti con il focolaio nella provincia di Ituri fanno propendere per una normale infezione. L'allarme reale rimane nel Congo dove l'epidemia da virus Bundibugyo cresce senza vaccini.

Il trenta maggio un uomo residente a Cagliari , rientrato da pochi giorni da Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo , ha sviluppato febbre e una lieve tosse.

Poiché il Congo sta affrontando un'epidemia di Ebola, seppur concentrata nella lontana provincia di Ituri, i protocolli sanitari sono scattati automaticamente. L'uomo è stato prelevato dalla propria abitazione in via Manno dal personale del 118 e trasferito nell'unità di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità, mentre le forze dell'ordine presidiavano la zona.

Tuttavia, fin dalle prime analisi emerge che i sintomi sono compatibili con comuni infezioni stagionali e che il paziente non aveva mai lasciato Kinshasa, città distante oltre 1500 chilometri dal focolaio. Il campione biologico è stato trasferito a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare per i controlli definitivi. Le autorità regionali e nazionali, in contatto con l'Istituto Spallanzani, ribadiscono che il rischio è basso e che il sistema di sorveglianza ha funzionato correttamente.

Lo scenario in Congo è invece critico: l'epidemia, causata dal virus Bundibugyo per cui non esistono vaccini approvati, sta registrando una rapida crescita dei casi e centinaia di campioni in attesa di analisi. Le organizzazioni umanitarie, come Medici Senza Frontiere, denunciano ritardi nell'arrivo di aiuti e personale medico, anche a causa delle restrizioni agli spostamenti internazionali che rallentano le operazioni.

Il caso sardo rappresenta quindi una reazione precauzionale a un allarme lontano, mentre la vera emergenza rimane concentrata nel nord-est congolese, dove serve un immediato rafforzamento diagnostico e coordinato della risposta sanitaria





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