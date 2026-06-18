Sostenibilità: il 75,5% delle imprese conferma gli impegni nonostante l'incertezza normativa

Il Rapporto Strategico 2026 di The European House-Ambrosetti e Erion rivela che la maggioranza delle aziende italiane intende mantenere o aumentare gli investimenti in sostenibilità, nonostante un quadro regolatorio europeo imprevedibile. Tuttavia, il disallineamento con la politica e la complessità normativa frenano l'efficacia delle azioni.

Secondo il Rapporto Strategico 2026 realizzato da The European House-Ambrosetti in collaborazione con Erion, il 75,5% delle imprese italiane intende mantenere o addirittura incrementare i propri impegni in materia di sostenibilità , nonostante l'incertezza del quadro regolatorio europeo.

Il dato emerge da un'analisi approfondita che ha coinvolto 108 aziende dell'ecosistema Erion, 11 leader d'impresa e 4 key opinion leader, integrando fonti proprietarie su 17 anni di percezione dei cittadini europei, 281 politiche ESG europee e italiane e oltre 50 studi. La ricerca sottolinea come la transizione sostenibile sia ormai il nuovo terreno di competizione economica globale, spingendo le aziende a investire in energia, innovazione sostenibile e standard ambientali di prodotto.

Tuttavia, emerge un forte disallineamento tra le priorità delle imprese e quelle della politica: il grado di condivisione registrato dallo Stage Index, un indicatore sviluppato per il rapporto, si attesta solo al 51%. La complessità normativa è indicata come il principale ostacolo all'efficacia delle scelte, mentre quasi il 60% delle aziende chiede un rafforzamento del sostegno al sistema industriale attraverso incentivi continuativi, interventi sui costi dell'energia, semplificazione autorizzativa e supporto alle tecnologie pulite.

Il rapporto evidenzia anche che le imprese italiane che adottano modelli di economia circolare godono di una solidità creditizia superiore del 28% rispetto ai competitor tradizionali, generando in media 1,5 volte più cassa, indebitandosi del 6% in meno e mostrando una maggiore capacità di coprire il debito con il risultato operativo. Nonostante questi benefici, il disallineamento tra imprese e istituzioni rimane significativo: gli interventi dedicati all'innovazione sostenibile rispondono alle esigenze solo nel 59,4% dei casi, mentre quelli per l'accesso ai capitali nel 62%.

La ricerca identifica le priorità fondamentali per competere nella transizione, con gli incentivi considerati la leva più utile in ambiti come innovazione tecnologica sostenibile (63,7%), sviluppo delle competenze (51%), decarbonizzazione (50%) e accesso al capitale (45,1%). Gli investimenti pubblici diretti assumono un ruolo complementare, specialmente nei settori più capital intensive.

Le conseguenze di un'azione insufficiente sono drammatiche: senza una vera transizione sostenibile, il costo degli eventi climatici estremi potrebbe pesare per oltre 9,5 punti percentuali di PIL per l'Italia entro il 2035. Al contrario, accelerare la trasformazione potrebbe generare benefici superiori ai costi, con una crescita del PIL che potrebbe superare l'1,1% già nel 2035 e fino all'8,4% entro il 2050.

Il Rapporto Strategico 2026 si presenta quindi come una mappa per le imprese che vogliono costruire un'azione comune più efficace, sottolineando la necessità di un allineamento tra politica e industria per cogliere le opportunità della transizione sostenibile





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