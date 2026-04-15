Sostenibilità in Italia: Divario tra Grandi Imprese e PMI su Tecnologia, Finanza e Gestione dei Rischi

Il rapporto iSustainability (Gruppo Digital360) evidenzia un divario marcato in Italia tra grandi imprese e PMI nell'adozione di pratiche sostenibili, con differenze significative su tecnologia, finanza e gestione dei rischi. L'AI, la finanza sostenibile e la gestione dei rischi climatici mostrano un'implementazione più avanzata nelle grandi aziende, ostacolando la transizione sostenibile delle PMI.

La sostenibilità in Italia mostra un andamento a due velocità, evidenziando un divario significativo tra le grandi imprese e le piccole e medie imprese ( PMI ) in termini di adozione tecnologica, accesso alla finanza e gestione dei rischi. Questa è la principale conclusione del rapporto 2026 'La terza via della sostenibilità ' di iSustainability (Gruppo Digital360), presentato a Milano, che ha analizzato lo stato dell'arte della sostenibilità nel contesto italiano. L'indagine rivela che, nonostante una diffusa consapevolezza sull'importanza della sostenibilità , l'implementazione pratica di strategie e strumenti sostenibili varia notevolmente a seconda delle dimensioni aziendali, creando una frattura che richiede interventi mirati per garantire una transizione equa e completa. Il rapporto sottolinea la necessità di colmare questo divario per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità a livello nazionale e favorire una crescita economica realmente sostenibile e inclusiva.

Sul fronte tecnologico, l'Intelligenza Artificiale (IA) si afferma come uno strumento chiave per la gestione degli impatti ambientali, tuttavia la sua applicazione è ancora prevalentemente concentrata nelle grandi imprese. Il rapporto rivela che il 44,8% delle grandi aziende utilizza l'IA per finalità legate alla sostenibilità, mentre la percentuale scende al 24,4% per le PMI. Un ulteriore 47% delle PMI si trova in fase di valutazione dell'IA, indicando un interesse crescente, ma ancora non pienamente tradotto in azioni concrete. Riccardo Giovannini, CEO di iSustainability, ha evidenziato come le PMI, pur dimostrando una simile o addirittura superiore consapevolezza rispetto alle grandi imprese, incontrino difficoltà nell'implementazione operativa a causa della mancanza di strumenti e risorse adeguate. Questo divario tecnologico, che si riflette nella complessità dell'adozione di soluzioni innovative per la misurazione e la riduzione dell'impatto ambientale, rappresenta un ostacolo significativo per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a livello nazionale. La difficoltà nell'accesso a competenze specialistiche e nell'investimento in tecnologie avanzate accentua la necessità di supporto e di programmi di formazione mirati per le PMI.

Il divario tra grandi imprese e PMI si estende anche all'accesso alla finanza sostenibile. Più della metà delle aziende intervistate beneficiano di condizioni di credito più favorevoli grazie al loro profilo ESG (Environmental, Social, and Governance), ma il rapporto evidenzia una differenza di quasi 36 punti percentuali tra le grandi imprese e le PMI. Le PMI, pur dimostrando interesse e consapevolezza sull'importanza della sostenibilità per l'accesso a finanziamenti, incontrano spesso ostacoli operativi. Il 36% delle PMI, ad esempio, non ha partecipato a bandi pubblici legati alla sostenibilità a causa della mancanza di competenze tecnico-amministrative necessarie per la preparazione e la presentazione delle domande. La gestione dei rischi climatici rappresenta un'ulteriore area di disparità: le grandi aziende superano le PMI di 56 punti percentuali nell'analisi strutturata dei rischi e nella capacità di attivare strumenti operativi legati alla sostenibilità. Questo divario nell'analisi e nella gestione dei rischi climatici, unito alle difficoltà nell'accesso alla finanza e all'adozione tecnologica, delinea una situazione in cui le grandi imprese, con maggiori risorse e strumenti, possono avanzare più rapidamente nel percorso verso la sostenibilità, mentre le PMI faticano a tradurre la consapevolezza in azioni concrete. Il rapporto sottolinea, quindi, la necessità di politiche e strumenti specifici per supportare le PMI nel superare queste barriere e accelerare la loro transizione verso un modello di business più sostenibile.





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sostenibilità PMI Grandi Imprese Finanza Sostenibile Intelligenza Artificiale Rischi Climatici Italia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Per 7 persone su 10, sostenibilità packaging cibo influisce su sceltaPer 7 persone su 10 la sostenibilità del packaging influenza le scelte alimentari di chi fa la spesa o ordina cibo da asporto/delivery e cibi pronti. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Ipsos Doxa per Comieco e presentata oggi a Parma. (ANSA)

Read more »

Perugia salvo, Borras guarda avanti: “Sostenibilità e progetto Faroni per il rilancio”Il Perugia riparte dal derby e da un punto che vale molto più della classifica. Il pareggio ottenuto nell’ultima sfida contro la Ternana ha infatti portato in dote non solo un risultato utile, ma a

Read more »

Forza Italia: Summit a Cologno, accordo sul futuro del partitoDopo oltre quattro ore di confronto a Cologno Monzese, Forza Italia trova un accordo tra Antonio Tajani e i figli di Berlusconi. Rinnovata fiducia al segretario e visione unitaria per il rilancio del partito. Discussioni sul nuovo capogruppo alla Camera e sui congressi locali.

Read more »

Forza Italia: Summit a Milano sui congressi e possibili rimpastiClima di attesa in Forza Italia: si discute di possibili avvicendamenti alla Camera e di strategie per i congressi. Un incontro a Milano vedrà la presenza di Pier Silvio Berlusconi, Gianni Letta e Antonio Tajani per formalizzare le decisioni. Si parla di un possibile nuovo capogruppo e di un ruolo per Paolo Barelli nel governo. L'incontro affronterà anche la questione delle elezioni regionali e provinciali, con alcuni membri del partito favorevoli a un rinvio.

Read more »

La roadmap green dell'industria del vetro, dai consumi idrici alle rinnovabiliIl quarto Rapporto di Sostenibilità di Assovetro

Read more »

Gucci, il ritorno del foulard: arte e sostenibilità nel progetto «The Art of Silk»Dall’archivio storico alla filiera in Calabria, il foulard diventa simbolo di heritage, sostenibilità e dialogo con l’arte. Il progetto ruota attorno alla reinterpretazione contemporanea di dieci foulard storici

Read more »