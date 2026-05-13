Sostosegretario all'Economia NAME va incontro a buon senso dopo contrarietà del vicepremier Tajani

Il sottosegretario all'Economia NAME si è ritirato dalla corsa alla presidenza della Consob confermando questa decisione al Corriere della Sera.

Il sottosegretario all'Economia Federico Freni si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. È quanto conferma lui stesso al Corriere della Sera. Freni ha già comunicato la sua scelta alla premier Giorgia Meloni, al titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti e al leader del suo partito, la Lega, Matteo Salvini.

La candidatura di Freni per la guida dell'Authority che vigila sui mercati finanziari era stata avanzata da Giorgetti alla riunione del consiglio dei ministri del 20 gennaio. La nomina era stata però bloccata dal vice premier di Forza Italia Antonio Tajani, contrario a indicare un politico alla guida dell'Autorità. Nelle scorse settimane era maturato un ripensamento tra le file dei parlamentari azzurri, ma nelle ultime ore la contrarietà si sarebbe riaccesa. Lui stesso conferma: "Faccio un passo indietro".

Una situazione che, sul piano politico, espone l'esecutivo ai prevedibili affondi delle opposizioni, soprattutto considerando che dall'8 marzo la guida della Consob è vacante dopo la conclusione del mandato del presidente Paolo Savona. La partita delle nomine è quindi entrata nel vivo da alcune settimane. Il principale nodo resta appunto la presidenza della Consob: Tajani potrebbe invece convergere sull'attuale commissario Consob Federico Cornelli





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