Sotto il cielo infernale: Petra Delicado affronta il lutto e un nuovo caso

Alicia Giménez Bartlett presenta il nuovo romanzo con Petra Delicado. Tra indagine su un gesuita ed elaborazione del lutto personale dell'autrice.

L'ispettrice Petra Delicado si ritrova a dover affrontare un momento complesso e profondamente personale nel nuovo romanzo della scrittrice spagnola Alicia Giménez Bartlett, intitolato Sotto il cielo infernale. Questa nuova avventura narrativa pone l'accento non solo sulla risoluzione di un delitto misterioso, ma soprattutto sul dolore necessario per elaborare un lutto personale devastante. Il protagonista femminile dovrà navigare tra le acque torbide dell'indagine e i ricordi struggenti di una perdita recente, in una storia che risuona fortemente con le esperienze reali dell'autrice.

Un'ispettrice complessa e idealista

Alicia Giménez Bartlett ha creato un personaggio straordinario che combina diverse sfaccettature della personalità umana. Petra è caratterizzata da una superficie dura, talvolta scorbutica, che non mostra mai dolcezza o una simpatia artificiosa. Sotto la scorza di una poliziotta navigata e combattiva, tuttavia, si nasconde una sensibilità profonda e una grande capacità di compassione. Questo sentimento si estende anche verso i criminali più violenti che incontra durante le sue indagini, rivelando una natura umana che va oltre il semplice senso del dovere. Il fondo idealista di Petra è uno dei motori principali che la spingono sempre alla ricerca implacabile della verità e della giustizia. Attraverso la sua creazione, la scrittrice ha conquistato centinaia di migliaia di lettori in tutto il mondo, trasformando un personaggio di finzione in un simbolo di resilienza e integrità morale.

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Indagine nella Chiesa e segreti

Il centro dell'intrigo narrativo ruota attorno all'indagine sulla morte di un gesuita. La scelta di ambientare l'azione nel mondo religioso non è casuale, ma riflette un interesse specifico dell'autrice. Più che la religione in sé, l'interesse si concentra sulla Chiesa come istituzione. Questo mondo appare all'autrice come un luogo affascinante, misterioso, teatrale e pieno di segreti, a partire dall'elezione del Papa fino alle altre cerimonie importanti. La struttura perfetta per un noir sembra essere proprio quella in cui la Chiesa è coinvolta e cerca in tutti i modi di nascondere le proprie magagne. Questa ambientazione fornisce lo sfondo ideale per esplorare temi di potere, occultamento e verità nascoste, tipici del genere poliziesco ma rivestiti di una nuova profondità storica e sociale.

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Influenze autobiografiche e ribellione

Il personaggio di Petra regala all'autrice alcuni tocchi autobiografici significativi. Alicia Giménez Bartlett ha raccontato che suo padre non era credente, ma che all'epoca in cui è cresciuta le scuole migliori erano quelle cattoliche. Di conseguenza, è finita a studiare in un collegio di suore organizzato come una prigione, molto classista. In quel contesto, l'autrice già allora si definiva una ribelle e faticava a rispettare tutte quelle regole rigide e spesso considerate stupide. Questa esperienza ha contribuito a forgiare il carattere della protagonista, che esprime la sua ribellione sia sul lavoro che nella vita quotidiana, dicendo sempre quello che pensa, a volte anche in modo brutale. Petra è a suo modo femminista, senza bisogno di portare un'etichetta esplicita: crede nei diritti da condividere con tutte le altre donne e si arrabbia quando vede alcune ragazze che hanno ricominciato a parlare di principe azzurro, famiglia e matrimonio come unico ideale. Petra dimostra che una donna può scegliere di non avere figli e di non mettere l'amore al centro della sua vita, senza questo significare odio verso gli uomini o impossibilità di avere relazioni.

Il lutto e la fine della serie

Una componente cruciale della trama è il lutto gravissimo della morte dell'ultimo marito di Petra. Questo stesso dolore è stato provato dall'autrice mentre scriveva il libro, durante il quale ha perso il grande amore della sua vita tre anni prima. Questo impegno letterario non fa sparire il dolore, ma ha aiutato Alicia a capire e incanalare la propria inaspettata sensazione di rabbia. Petra fa fatica a trovare una ragione per andare avanti; le innervosiscono le frasi di circostanza e la compassione delle persone intorno a lei. Non le servono i gruppi di sostegno, i libri di psicologia e di autoaiuto. Ci si ritrova a pezzi e pieni di rabbia: non per se stessi pensando di essere soli al mondo, ma per la persona persa, per tutto ciò che non potrà più godere di un cielo meraviglioso, dei fiori che amava o del suo piatto preferito. Ti sembra un'ingiustizia, anche se forse in fondo non lo è. Non è davvero terapeutico, ma serve continuare a fare le cose che si sono sempre fatte: non cura, ma dà un minimo di sollievo e forza per andare avanti anche senza troppe speranze e gioia di vivere. Dopo tanti anni passati insieme, l'autrice è affezionata al personaggio, ma sa che prima o poi arriverà il momento in cui dovrà dire addio. È la prima volta che lo dice apertamente e crede che scriverà ancora un ultimo libro che chiuderà la serie. Non vuole però che Petra muoia, architettando invece di farle finire i suoi giorni tranquilla in un convento di clausura in Castiglia. Questa decisione segna la conclusione di un ciclo narrativo importante, lasciando i lettori con le riflessioni finali su un personaggio ormai leggendario nella letteratura poliziesca contemporanea.