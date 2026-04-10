Sovraindebitamento: il tribunale salva un 70enne truffato dall'amore

Un uomo di 70 anni, dopo aver perso il Tfr e accumulato debiti per amore, viene soccorso dal Tribunale di Perugia che riconosce la sua vulnerabilità emotiva.

Prima svanisce il Tfr di circa 180 mila euro per assecondare le richieste della sua compagna, più giovane di 30 anni, poi accumula debiti per 65mila euro. È la storia di un uomo di 70 anni che, forse per la prima volta, credeva di aver trovato l'amore. Da lì l'acquisto dell'abito da sposa, i cordoni della borsa aperti per aiutare lei e il padre, gestore di un bar, a sfuggire alle minacce dei creditori legati alla criminalità.

Un elenco di spese che include un intervento estetico, il riscatto di gioielli, l'acquisto di un'auto e il finanziamento di un'attività di ristorazione. Tutto questo alimentato dall'illusione di un grande amore, che aveva spinto l'uomo, mai sposato, senza figli e in analisi per circa 20 anni, a credere in una nuova opportunità nella vita. Quando i soldi sono finiti, anche il sogno è svanito. La compagna, con un cuore giovane, ha preso il volo, lasciando l'uomo solo con i debiti. Fortunatamente, il Tribunale di Perugia è intervenuto per cercare, se non un lieto fine, almeno di mitigare i danni, applicando a favore dell'anziano le norme sul sovraindebitamento, riconoscendo la sua profonda vulnerabilità emotiva come causa dei debiti, escludendo quindi la colpa grave. \Per i giudici perugini, la richiesta di esdebitazione era fondata, poiché l'uomo rispettava i requisiti previsti dal Codice della crisi, dimostrando 'meritevolezza' e non avendo precedentemente beneficiato di simili procedure. La sentenza evidenzia come il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permetta di garantire il rispetto della par condicio creditorum e consenta al soggetto indebitato di soddisfare i creditori nei limiti delle proprie possibilità, impegnandosi al massimo per la migliore soddisfazione possibile del ceto creditorio. La rateizzazione, seppur lunga, è stata ritenuta compatibile con l'aspettativa di vita, considerata l'assenza di alternative, dato che l'uomo disponeva solo della pensione e non possedeva altri beni. L'uomo si è visto cancellare una parte dei debiti, con un piano di rientro rateizzato in 107 rate mensili da 350 euro. La gestione della crisi è stata affidata all'avvocata Angela Dell'Osso, nominata dall'Ordine degli avvocati di Perugia. \I difensori del ricorrente, Michele Marzoli e Lara Greco, hanno espresso soddisfazione per l'esito positivo. Secondo l'articolo 69 del Codice della crisi, un consumatore non può accedere alla procedura se ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nel caso specifico, la questione cruciale era determinare se la condotta di un uomo, caratterizzata da fragilità emotiva e senza alcuna denuncia nei confronti della donna che lo aveva raggirato, rientrasse nella colpa grave. Il Tribunale di Perugia ha accolto favorevolmente la richiesta, riconoscendo la sua meritevolezza ad accedere alla procedura di esdebitazione. Questa decisione offre un importante precedente, sottolineando come la vulnerabilità emotiva possa essere un fattore determinante nel valutare la situazione di sovraindebitamento, soprattutto quando l'inganno è legato a dinamiche sentimentali. La sentenza evidenzia anche l'importanza di un'analisi approfondita delle circostanze personali e delle cause che hanno portato all'indebitamento, al fine di garantire un'equa applicazione delle norme e tutelare i soggetti più fragili





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