La notizia si concentra sulla famiglia Yang, una delle tante persone in Cina che subiscono un’intensa e prolungata sorveglianza digitale a causa della sua origine rurale e della színesabbola politica. La famiglia Yang si trova in una zona conosciuta per l’utilizzo massiccio di tecnologie statunitensi per monitorare e controllare il movimento e l’attività di ogni membro. Negli ultimi anni si è trovata continuamente sotto sorveglianza e continuamente fermata durante le sue attempate viaggi verso Pechino, con conseguenze anche giudiziarie contro la stessa famiglia.

La bodycam appesa all’asta della flebo era lì per controllare ogni minimo movimento di Yang Guoliang, steso in un letto d’ospedale sanguinante e paralizzato dopo essere stato pestato a colpi di mattone dalla polizia.

La sorveglianza non era una novità per la famiglia Yang, originaria di una zona rurale della Cina e ormai intrappolata in un’intricata rete di sorveglianza costruita con tecnologie statunitensi per spiare i loro movimenti: i biglietti ferroviari, le prenotazioni negli alberghi, gli acquisti, i messaggi e le telefonate, tutto viene trasmesso alle autorità. La loro casa è circondata da una quindicina di telecamere.

Negli ultimi anni hanno tentato venti volte di andare a Pechino, ma ogni volta, spesso ancor prima di partire, sono stati fermati e catturati da uomini a volto coperto





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