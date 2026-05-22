SpaceX blocca il test in volo Starship V3, ma prepara lancio previsto per domani a Texas

La nuova versione della Starship di SpaceX, dopo essere stata bloccata tre volte a pochi secondi dal lancio, ha annunciato un nuovo tentativo di lancio promesso per domani. La terza versione della Starship è definita come il più grande veicolo spaziale mai costruito, con oltre 120 metri di altezza. Il test consisterà in un lancio suborbitale con ammaraggio nell'Oceano Indiano della navetta Ship e rilascio di 20 simulatori Starlink e 2 satelliti Starlink modificati. La nuova versione rappresenta un notevole miglioramento rispetto alle precedenti, in particolare per quanto riguarda i punti di attracco per il rifornimento in orbita, che è essenziale per le missioni Artemis dirette verso la Luna.

Il test in volo della Starship V3 di SpaceX è stato bloccato per la terza volta a 40 secondi dal lancio, ma il raidatore ha annunciato che il lancio previsto per domani a Boca Chica (Texas) continuerà.

La terza versione della Starship è definita come il più grande veicolo spaziale mai costruito, con oltre 120 metri di altezza. Il test consiste in un lancio suborbitale con ammaraggio nell'Oceano Indiano della navetta Ship e rilascio di 20 simulatori Starlink e 2 satelliti Starlink modificati.

La nuova versione rappresenta un notevole miglioramento rispetto alle precedenti, in particolare per quanto riguarda i punti di attracco per il rifornimento in orbita, che è essenziale per le missioni Artemis dirette verso la Luna. Il test verrà eseguito a fine 2022 e prevede un allunaggio della capsula Orion di Artemis 3 in orbita terrestre bassa





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spacex Starship V3 Test In Volo Boca Chica (Texas) Lancio Previsto Missioni Artemis Latticizzazione Della Luna Blue Moon Di Blue Origin Orion Navetta Ship Purga Di 20 Simulatori Starlink E 2 Satelliti Steve Donovan Asstrei Petron

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Starlink, quel file inviato dopo gli incontri con StroppaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola 'Caso Starlink, quel file inviato dopo gli incontri con Stroppa' pubblicato il 20 Maggio 2026 a firma di Vincenzo Bisbiglia e Marco Lillo

Read more »

Pierre Lionnet, Eurospace: “La strategia Starlink non è eterna”Il Direttore di Ricerca e Direttore Generale dell’associazione di categoria dell'industria spaziale europea parla della competizione con SpaceX

Read more »

SpaceX prepara il primo test di volo del nuovo veicolo 'Starship'SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, si prepara a svolgere il dodicesimo test di volo del nuovo veicolo 'Starship', l’addetto di oltre 121 metri, pregno più grande e potente mai costruito dalla SpaceX. Questa missione avrà un impatto particolare poiché segnerà il debutto della versione V3, che introdurrà componenti cruciali per le missioni future e, in particolare, il sistema per il rifornimento nello spazio, indispensabile per le prossime missioni lunari del programma Artemis della NASA.

Read more »

SpaceX pronta al debutto di Starship V3: il test del nuovo razzo ancora più potente per volare sulla LunaIl 12° volo è il primo della nuova generazione per le future missioni Artemis. Il razzo, alto 124 metri, è il più grande e potente mai costruito per un lancio

Read more »