Spacex debutta al Nasdaq: IPO da record, 4.400 dipendenti diventano milionari

SpaceX fa il suo esordio al Nasdaq con un'IPO da 75 miliardi di dollari, superando il record di Saudi Aramco. La valutazione dell'azienda raggiunge 1.770 miliardi di dollari, rendendo Elon Musk il primo 'trilionario' della storia. Circa 4.400 dipendenti beneficeranno dell'operazione, con 400 che guadagneranno oltre 100 milioni di dollari ciascuno.

È un momento storico per SpaceX e per l'industria aerospaziale mondiale. Oggi, venerdì 12 giugno, il colosso spaziale fondato da Elon Musk fa il suo debutto al Nasdaq con un'offerta pubblica iniziale ( IPO ) di dimensioni senza precedenti.

L'operazione mira a raccogliere circa 75 miliardi di dollari, un record assoluto che supera persino l'IPO di Saudi Aramco, che nel 2019 aveva raccolto oltre 29 miliardi di dollari. SpaceX ha comunicato, in un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, l'intenzione di collocare 555,6 milioni di azioni a un prezzo di 135 dollari ciascuna.

Questa valutazione attribuisce alla società una capitalizzazione di mercato di circa 1.770 miliardi di dollari, un valore che la rende una delle aziende più preziose al mondo, nonostante risultati finanziari non ancora positivi. La giornata di oggi non è importante solo per Elon Musk, ma anche per i 4.400 dipendenti di SpaceX, molti dei quali diventeranno milionari grazie alle azioni ricevute come compenso.

Si stima che circa 400 di loro guadagneranno più di 100 milioni di dollari dalla vendita delle loro quote. Tra i beneficiari ci sono non solo ingegneri e tecnici che costruiscono i razzi, ma anche lavoratori salariati, come i baristi impiegati nei campus della società in California, Texas e Florida. Alcuni di questi dipendenti hanno conservato pacchetti azionari che al momento dell'assegnazione valevano meno di 2 dollari per azione, quando SpaceX non aveva ancora fatto atterrare un singolo razzo.

Nel corso degli anni, il valore delle azioni è cresciuto in modo esponenziale, trasformando in milionari coloro che hanno creduto nel progetto fin dall'inizio. Per evitare un'ondata di vendite improvvise, i dipendenti e altri insider non potranno cedere le azioni pre-IPO per alcuni mesi, ma alcune clausole potrebbero consentire la vendita di piccole quantità già a partire da luglio.

Dal punto di vista finanziario, SpaceX ha registrato una perdita netta di quasi 5 miliardi di dollari lo scorso anno, a fronte di un fatturato di 18,67 miliardi di dollari. Gran parte delle spese è stata destinata allo sviluppo del gigantesco razzo Starship, destinato a missioni interplanetarie. La principale fonte di reddito rimane il servizio internet satellitare Starlink, che conta milioni di abbonati in tutto il mondo.

SpaceX ha inoltre indicato l'intelligenza artificiale e le infrastrutture dati spaziali come future aree di crescita. Dopo la quotazione, Elon Musk manterrà il controllo dell'azienda attraverso azioni con diritti di voto privilegiati, che gli conferiranno oltre l'80% dei diritti di voto. A differenza della maggior parte delle IPO, SpaceX ha stabilito autonomamente il prezzo di offerta in anticipo, senza la consueta fase di marketing che prevede una fascia di prezzo variabile.

Con questa operazione, Musk potrebbe diventare la prima persona con un patrimonio netto superiore a 1.000 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione di uomo più ricco della storia. L'impatto della quotazione di SpaceX va oltre i numeri: rappresenta un passo decisivo per la commercializzazione dello spazio e per la realizzazione della visione di Musk di rendere l'umanità una specie multiplanetaria.

L'IPO attira l'attenzione di investitori istituzionali e retail, con le azioni che inizieranno a essere negoziate alle 15:30 per i primi, mentre il mercato al dettaglio potrà accedere dopo qualche ora. La domanda è altissima, alimentata dalla fiducia nel futuro dell'azienda e nel suo potenziale di rivoluzionare i trasporti spaziali. Nonostante le perdite attuali, gli investitori scommettono sulla crescita esponenziale di Starlink e sui contratti governativi, inclusi quelli con la NASA.

SpaceX ha dimostrato di essere un attore chiave nell'industria spaziale, con lanci regolari, missioni con equipaggio e progetti ambiziosi come il programma Artemis. La quotazione in borsa non solo fornirà capitale fresco per finanziare questi progetti, ma anche una maggiore visibilità e credibilità sul mercato globale





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