SpaceX decolla in Borsa: azioni in rally e valutazione alle stelle

La società di Elon Musk ha debuttato in Borsa con unIPO che ha subito attratto gli investitori. Il prezzo delle azioni, partito da 135 dollari, ha superato i 200 dollari in pochi giorni, spingendo la capitalizzazione oltre i 2.800 miliardi di dollari, superando anche Amazon. Gli analisti segnalano però che il price-to-sales ratio è elevatissimo, oltre 140, e che il primo anno potrebbe essere volatile. Intanto SpaceX annuncia l'acquisizione di Cursor, società di intelligenza artificiale, per 60 miliardi di dollari in azioni, confermando la sua strategia di diversificazione nel settore AI. L'azienda, fondata nel 2002, è conosciuta per i razzi riutilizzabili, Starlink e Starship, e si prepara a integrare l'AI nei suoi servizi.

Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, festeggia con i colleghi durante la cerimonia di apertura delle contrattazioni per l' IPO di SpaceX al Nasdaq , ApPhoto via LaPresse SpaceX decolla in borsa.

A pochi giorni dalla quotazione a Wall Street l'azienda di Elon Musk continua a correre. Il costo delle azioni, fissato inizialmente a 135 dollari, ha superato ormai di slancio quota 200 facendo segnare (nel momento in cui scriviamo) un guadagno di oltre il 50% in neanche tre giorni di contrattazioni. Il price-to-sales ratio, ovvero il rapporto tra capitalizzazione di borsa e fatturato, è schizzato sopra i 140, un valore del tutto fuori scala rispetto ai ricavi reali dell'azienda.

Per fare qualche esempio Apple viene scambiata a un prezzo che è"solo" nove volte superiore ai ricavi, mentre il price-to-sales di Nvidia si attesta intorno ai 20. Il mercato si fida delle promesse di Musk e sta scommettendo su una crescita che non ha precedenti storici. Quanto durerà? Gli analisti avvertono che il primo anno di SpaceX in borsa potrebbe essere ballerino.

Intanto però l'hype spinge la capitalizzazione in borsa a livelli impressionanti con un market cap di circa 2.800 miliardi di dollari. Il valore complessivo del gruppo, per intenderci, ha superato quello di un colosso come Amazon. Intanto tra pochi giorni le azioni di SpaceX entreranno nei panieri di Ftse e Msci, ma non in quello di S&P500.

In soldoni significa che molti investitori passivi e piccolo risparmiatori si ritroveranno nei loro Etf globali una piccola quota di azioni dell'azienda aerospaziale, anche se il peso iniziale sarà molto più basso di quello delle altre big tech statunitensi. Il motivo è presto spiegato: per gli indici conta il free float (le azioni realmente negoziabili), non la valutazione teorica totale. E il flottante di SpaceX, ovvero le azioni realmente messe sul mercato, sono in numero piuttosto esiguo.

Il rally comunque continua. Musk si gode il suo trilione. E intanto mette nel mirino nuovi asset. È delle ultime ore la notizia che il gruppo acquisterà la società che produce il software di codifica assistito dall'intelligenza artificiale Cursor, per una valutazione stimata in 60 miliardi di dollari in azioni.

L'azienda aveva annunciato già ad aprile l'intenzione di aumentare la propria diversificazione nel settore dell'intelligenza artificiale, proprio attraverso una partnership con Cursor, accompagnata da un'opzione di acquisto. L'azienda aerospaziale è stata fondata da Elon Musk nel 2002 con l'obiettivo di abbattere i costi dei viaggi spaziali grazie a razzi riutilizzabili per rendere l'umanità una specie multiplanetaria e colonizzare Marte.

Il viaggio verso il pianeta rosso per il momento è rimandato, ma nel frattempo SpaceX è diventata uno dei principali partner del governo americano per i lanci spaziali, la sicurezza nazionale e i programmi di esplorazione lunare. Elon Musk ha convinto gli investitori grazie alla sua capacità visionaria e ai traguardi raggiunti negli ultimi anni. E pazienza se i flussi di cassa non sono ancora entusiasmanti. Il mercato sta prezzando il futuro.

Un futuro fatto anche di data center e intelligenza artificiale. Lanci spaziali: la divisione storica che si occupa dei lanci commerciali per conto di privati e governi, del rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale e del trasporto degli astronauti della Nasa. Starlink: la rete di costellazioni satellitari che fornisce internet a banda larga a livello globale, ad oggi il vero motore di cassa e di fatturato dell'azienda.

Starship: la divisione focalizzata sullo sviluppo del mega-razzo di nuova generazione, progettato per i futuri viaggi verso la Luna (all'interno del programma Artemis della NASA) e Marte. xAi: il gruppo punta a unire intelligenza artificiale, capacità di calcolo e infrastrutture spaziali, con l'obiettivo di sviluppare nuovi servizi AI sfruttando l'ecosistema Starlink e le tecnologie proprietarie





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