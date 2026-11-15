SpaceX e Starship: storico recupero del razzo orbitale

SpaceX recupera con successo lo stadio superiore di Starship catturandolo con i bracci meccanici. Un passo avanti per la missione lunare Artemis di Elon Musk.

La SpaceX ha raggiunto un traguardo senza precedenti nel settore aerospaziale recuperando per la prima volta lo stadio superiore di un razzo orbitale convenzionale. Questa operazione storica, compiuta sabato, ha segnato una svolta fondamentale nella tecnologia dei razzi riutilizzabili. La navetta Starship è rientrata in sicurezza sulla rampa di lancio dopo essere stata in orbita per circa 22 ore e mezza.

Dettaglio tecnico e atterraggio preciso

Lo stadio superiore del razzo orbitale Starship è atterrato Saturday sulla rampa da cui era partito 22 ore e mezzo fa. Il decollo era avvenuto dalla Starbase, la base di produzione e lancio situata vicino al confine tra Stati Uniti e Messico. La navetta ha sorvolato aree popolate del Texas e del Messico durante la sua discesa attraverso il continente.

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L'operazione di recupero è stata compiuta inserendo la navetta con precisione tra i bracci meccanici, soprannominati "bacchette". Questi bracci erano situati sopra la rampa di lancio numero 2, proprio nel punto di partenza del razzo. Questa manovra richiede una precisione estrema e rappresenta uno dei più grandi traguardi ingegneristici della storia aerospaziale.

Reazioni e contesto del lancio

Elon Musk, patron della SpaceX e di Tesla, ha espresso la sua soddisfazione scrivendo su X: "Complimenti a un incredibile team". Jared Isaacman, il capo della NASA, l'Agenzia spaziale Usa, è stato ancora più esplicito nelle sue congratulazioni. Isaacman ha definito l'operazione quasi magica e ha sottolineato come la SpaceX stia conquistando sempre più sostenitori.

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La spettacolare cattura della Starship ha avuto luogo mentre il razzo booster, la prima fase del lancio, non è riuscito a completare la manovra. La stessa procedura era già riuscita altre volte in passato, ma questa volta il booster è stato costretto all'ammaraggio nel Golfo del Messico ed è esploso in mare. Nonostante questo parziale fallimento, il successo del secondo stadio ha dominato le cronache.

Impatto sul programma Artemis e futuro

Il successo di sabato getta le basi per accelerare lo sviluppo del mega-razzo Starship. Una versione di questo veicolo è destinata al programma lunare Artemis della NASA. L'Agenzia spaziale Usa sta pagando miliardi di dollari per consentire agli astronauti del programma Artemis di riatterrare sulla Luna nel corso di questo decennio.

La NASA ha accolto con grande soddisfazione la cattura della Starship, nonostante pendano numerosi ritardi sul programma. L'obiettivo finale della NASA rimane la realizzazione di una base lunare permanente. Tuttavia, le ambizioni di Elon Musk si spingono oltre la Luna, puntando a lanciare una flotta di Starship per costruire una città su Marte.

Il razzo più grande e potente del mondo, un colosso alto 124 metri, è decollato nel tardo pomeriggio di venerdì. Ha completato 14 giri intorno alla Terra, superando nettamente l'uno o due giri della missione precedente. Gli ingegneri della SpaceX avevano avvertito che avrebbero potuto interrompere il tentativo in ogni momento, adottando un approccio prudente data la natura dei rischi coinvolti.