SpaceX IPO: milioni di piccoli investitori esclusi nonostante le promesse di Musk

L'IPO di SpaceX ha visto una domanda record da parte dei risparmiatori, ma solo il 20% delle azioni era riservato ai retail. La maggior parte degli ordini dei piccoli investitori è rimasta insoddisfatta, mentre i fondi istituzionali hanno ottenuto allocazioni miliardarie.

Sono un grande fan dei piccoli investitori, scriveva Elon Musk su X nel 2020, parlando della possibilità che un giorno SpaceX aprisse il proprio capitale al pubblico.

Mi assicurerò che abbiano la massima priorità. Potete tenermi a parola. Cinque anni dopo, molti risparmiatori hanno preso quelle parole alla lettera. Quando si è aperta la finestra per acquistare azioni SpaceX, la domanda è stata enorme, le richieste complessive hanno superato i 100 miliardi di dollari.

Significa che milioni di persone in tutto il mondo, attratte dalla promessa spaziale di Musk e dal fascino dell'azienda che vuole portare l'uomo su Marte, hanno cercato di entrare nell'affare del secolo. Il problema è che le azioni disponibili erano molte meno. SpaceX dovrebbe raccogliere in totale 75 miliardi di dollari con questa IPO, vendendo 555 milioni di azioni a 135 dollari l'una. Di questi 75 miliardi, solo 15 erano riservati ai piccoli investitori, pari al 20% del totale.

In altre parole, per ogni 100 dollari richiesti dai risparmiatori, ce n'erano disponibili solo 15. È come andare al supermercato il giorno prima di Natale: la fila è lunghissima, ma sugli scaffali è rimasto poco. Chi arriva tardi torna a casa senza. Il risultato è che decine di miliardi di dollari di ordini non sono stati soddisfatti.

Molti investitori hanno ricevuto solo una piccola parte delle azioni richieste, altri nulla. Nonostante le promesse di Musk, la grande maggioranza dei piccoli risparmiatori non è riuscita a entrare nel capitale della società alle condizioni dell'offerta iniziale. Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita e quello del Kuwait hanno presentato ordini ciascuno tra 1 e 5 miliardi di dollari. Il fondo del Qatar, che gestisce un patrimonio di 580 miliardi di dollari, è considerato in lista per un impegno altrettanto significativo.

In totale, circa mille investitori istituzionali hanno partecipato all'operazione, e molti di loro hanno ricevuto allocazioni superiori al miliardo di dollari ciascuno. Non si tratta di un'eccezione. Funziona così nella maggior parte delle grandi IPO. Le banche che gestiscono il collocamento, in questo caso Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan, tendono a distribuire le azioni prima di tutto ai loro clienti più importanti.

E lo hanno fatto con insolita trasparenza: il CEO di JPMorgan in diretta dalla sede della banca a New York, trasmesso in simultanea in 90 filiali di JPMorgan in 26 stati, per presentare l'IPO a oltre 2.500 clienti facoltosi. Accanto a lui c'erano la COO Gwynne Shotwell e il CFO Bret Johnsen. In pratica, mentre milioni di piccoli investitori si contendevano una quota limitata di azioni, i grandi fondi hanno avuto accesso a pacchetti da miliardi di dollari.

Certo, va riconosciuto che SpaceX ha comunque destinato ai risparmiatori una quota superiore alla norma. Nelle grandi quotazioni, agli investitori retail viene spesso riservato appena il 5-10% delle azioni disponibili. SpaceX ha raddoppiato quella percentuale, portandola al 20%, una scelta che Bloomberg definisce inusuale per un affare di questa portata. Ma quando la domanda supera di oltre sei volte l'offerta disponibile per i piccoli, anche una quota record finisce per essere insufficiente.

Chi non ha ottenuto azioni durante l'offerta iniziale può comunque comprarle oggi in borsa. Ma il prezzo di 135 dollari per azione era riservato a chi è entrato nell'IPO. Una volta che il titolo inizia a scambiare, il prezzo si muove in tempo reale seguendo la domanda. Se nelle prime ore di contrattazione il titolo dovesse schizzare a 150 o 170 dollari, come spesso accade con le quotazioni più attese, chi compra in quel momento paga già il prezzo gonfiato.

Il guadagno iniziale è già finito nelle tasche di chi era entrato prima. Musk ha costruito negli anni una delle più grandi comunità di investitori retail al mondo. I piccoli azionisti possiedono circa il 40% di Tesla, una quota enorme per una società di quella dimensione, frutto di anni in cui Musk ha coltivato un rapporto diretto con i suoi fan anche attraverso i social.

Con SpaceX ha provato a fare lo stesso, aprendo l'offerta anche attraverso piattaforme come Robinhood, Fidelity e Charles Schwab, quelle che usano i risparmiatori comuni, non i grandi fondi. Ma aprire l'app di Robinhood e premere compra non basta. Le azioni vengono assegnate, non vendute a chi arriva prima. E quando le richieste superano di sei volte quelle disponibili, la maggior parte delle persone resta fuori.

Musk ha detto di voler dare priorità ai piccoli. Ma alla fine quasi tutti hanno ricevuto poco o niente





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