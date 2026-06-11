SpaceX: la più grande IPO della storia e la scommessa sul futuro

SpaceX, l'azienda fondata da Elon Musk, ha annunciato di quotarsi venerdì con una valutazione da quasi 1.750 miliardi di dollari. Il modello di business di SpaceX si basa su tre pilastri: Starlink, il business del trasporto spaziale e la scommessa sul futuro. Starlink, la rete satellitare, genera la maggior parte dei ricavi e fornisce accesso a Internet nelle aree non raggiunte dalle reti tradizionali. Il business del trasporto spaziale comprende lanci commerciali, missioni per la NASA, trasporto di satelliti e astronauti. L'elemento chiave è l'innovazione rappresentata dal riutilizzo dei razzi, che ha ridotto drasticamente i costi di accesso allo spazio. Il terzo pilastro è la scommessa sul futuro: portare i data center direttamente nell'orbita terrestre, sfruttando energia solare, raffreddamento naturale e la rete satellitare già esistente.

SpaceX si quota venerdì con una valutazione da quasi 1.750 miliardi di dollari. È la più grande IPO della storia. Il modello di business di SpaceX si basa su tre pilastri.

Il primo, e oggi il più importante, è Starlink, la rete satellitare che genera la maggior parte dei ricavi dell'azienda, serve almeno 10 milioni di utenti abbonati in tutto il mondo e fornisce accesso a Internet nelle aree non raggiunte dalle reti tradizionali. Il secondo è il business del trasporto spaziale, composto da lanci commerciali, missioni per la NASA, trasporto di satelliti e astronauti.

L'elemento chiave è l'innovazione rappresentata dal riutilizzo dei razzi, che ha ridotto drasticamente i costi di accesso allo spazio. Il terzo è la scommessa sul futuro: portare i data center direttamente nell'orbita terrestre, sfruttando energia solare, raffreddamento naturale e la rete satellitare già esistente. Quanto vale davvero SpaceX? Si può calcolare il valore reale?

Considerando che la domanda degli investitori ha già superato i 250 miliardi, quattro volte l'offerta. Musk controlla tutta la filiera: razzi, satelliti, robotica, intelligenza artificiale, e può sfruttare la tecnologia che ha sviluppato internamente. E questo riduce di molto i costi, fattore fondamentale perché il progetto dei datacenter nello spazio si realizzi. Ma dare un valore a tutto questo non è facile per nessuno, né per gli analisti né per gli investitori.

Chi compra SpaceX non sta comprando un'azienda normale, sta comprando una narrazione sul futuro. Forse è la prima volta che la fantascienza arriva sui mercati. Ci sono anche preoccupazioni riguardo a una possibile bolla nell'intelligenza artificiale





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spacex IPO Starlink Business Del Trasporto Spaziale Riutilizzo Dei Razzi Data Center Nello Spazio Bolla Nell'intelligenza Artificiale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SpaceX, si avvicina la super Ipo ma crescono i dubbi degli analistiNonostante il forte entusiasmo che l’arrivo a Wall Street sta suscitando, non tutti gli esperti si mostrano favorevoli: più alta è la valutazione di partenza, …

Read more »

Musk brinda alla scalata a Montepaschi. 'Intesa e Unipol sono le migliori d'Italia'Entrambe hanno investito su SpaceX che debutta in Borsa

Read more »

Wizz Air introduce la connettività Starlink - volo connessiWizz Air si prepara a rivoluzionare il volo con la connettività Starlink. Gli utenti potranno finalmente restare connessi mentre sono in volo, utilizzando i propri smartphone per accedere a internet e mantenere il contatto con le persone, il lavoro e i momenti che contano di più.

Read more »

Iran minaccia attività SpaceX in Medio Oriente dopo il debutto record in BorsaTeheran minaccia di considerare le infrastrutture della rete satellitare Starlink, sviluppata da SpaceX, come bersagli delle ritorsioni contro gli Stati Uniti, dopo il debutto record della società nello spazio.

Read more »