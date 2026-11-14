SpaceX: La Starship 42 Completa il Volo di Test 15 con Obiettivo Ricattura

La navicella Starship 42 di SpaceX esegue il quindicesimo test orbitale da Starbase. L'obiettivo è la prima ricattura completa del booster Super Heavy v3 e dello stadio superiore.

La navicella spaziale Starship 42, montata sul booster 22 del Super Heavy v3, ha decollato con successo dal complesso di lancio di SpaceX a Starbase, in Texas, il 13 novembre 2026. Questa missione rappresenta il quindicesimo volo di prova per il sistema di lancio riutilizzabile, un traguardo cruciale nel programma di sviluppo della compagnia.

SpaceX sta puntando a un'operazione senza precedenti: il recupero sia dello stadio superiore che del booster di prima generazione. L'obiettivo è dimostrare la piena riutilizzabilità del razzo, un passo fondamentale per ridurre i costi dei lanci orbitali e supportare le ambizioni a lungo termine dell'azienda.

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Dettagli Tecnici del Ritorno e Recupero

Lo stadio superiore privo di equipaggio di Starship sta completando il suo percorso orbitale e si prepara al rientro nell'atmosfera terrestre dopo quasi un giorno nello spazio. La navicella dovrebbe effettuare circa 14 orbite complete, con una durata totale della missione di 22 ore e 32 minuti. Durante il rientro, il veicolo si orienterà verso la torre di lancio per una discesa finale controllata dai motori.

La fase critica del recupero prevede l'uso di enormi bracci meccanici posizionati sulla torre di lancio. Questi meccanismi sono progettati per catturare la Starship mentre si trova in assetto di hover sopra la piattaforma. Se l'operazione andrà a buon fine, si tratterà del primo viaggio di andata e ritorno per un veicolo spaziale lanciato verticalmente che ritorna esattamente nel punto di partenza.

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Posizioni dei Stakeholder e Obiettivi Strategici

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, considera la Starship come il futuro pilastro fondamentale per le attività satellitari e per le missioni umane sulla Luna e su Marte. Il successo di questo test validerebbe la strategia aziendale di sviluppare un sistema di lancio completamente riutilizzabile, differenziandosi nettamente dai lanciatori convenzionali.

Fino ad ora, il dominio di SpaceX nel settore dei lanci globali si è basato sul razzo Falcon 9. Questo veicolo ha eseguito oltre 700 lanci dal 2010 e può riutilizzare il suo primo stadio, ma scarta il secondo stadio in oceano dopo ogni missione. La Starship mira a eliminare questo spreco, recuperando entrambe le componenti principali del razzo.

Impatto Reale e Prossimi Passi Operativi

Il booster Super Heavy ha trasportato la Starship nello spazio venerdì, ma il recupero del booster 22 durante il decollo non è andato a buon segno a causa di un problema di navigazione a bordo. Questo guasto ha impedito a SpaceX di recuperare entrambe le parti del razzo per la prima volta in questa specifica configurazione, come era stato inizialmente pianificato.

Sebbene il booster Super Heavy sia stato recuperato con successo tre volte nelle prove precedenti tramite il sistema di cattura della torre, l'ultimo tentativo risale al marzo 2025. Da allora, il mancato recupero è stato dovuto a decisioni operative di immersione in mare o a guasti ai sistemi di bordo. La missione odierna rappresenta un nuovo tentativo di stabilizzare questa procedura complessa.

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Questa quindicesima missione dal 2023 ha stabilito un nuovo record di durata, superando ampiamente il viaggio di circa tre ore della quattordicesima missione di settembre. Lì, la Starship aveva raggiunto l'orbita per la prima volta, ma senza la longevità e la capacità di rientro preciso che caratterizzano questa decima iterazione del veicolo spaziale. Il successo di oggi consoliderebbe la posizione di SpaceX come leader indiscusso nell'innovazione dei lanciatori riutilizzabili.