SpaceX prepara il primo test di volo del nuovo veicolo 'Starship'

SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, si prepara a svolgere il dodicesimo test di volo del nuovo veicolo 'Starship', l’addetto di oltre 121 metri, pregno più grande e potente mai costruito dalla SpaceX. Questa missione avrà un impatto particolare poiché segnerà il debutto della versione V3, che introdurrà componenti cruciali per le missioni future e, in particolare, il sistema per il rifornimento nello spazio, indispensabile per le prossime missioni lunari del programma Artemis della NASA.

Dopo aver posato i due stadi del razzo, 'Super Heavy' e 'Ship', e dopo aver completato la prova di rifornimento, il cosiddetto 'wet dress rehearsal', SpaceX si prepara al primo test di volo del nuovo veicolo.

Il de-collo è previsto da Starbase, nel Sud del Texas, durante una finestra di 90 minuti che si aprirà poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 21 maggio. Si tratta del dodicesimo test di 'Starship', il razzo alto oltre 121 metri, il più grande e potente mai costruito da SpaceX.

Questa missione ha un peso particolare: segna il debutto della versione V3, che introduce componenti chiave per le missioni future, tra cui c’è il sistema per il rifornimento nello spazio, una capacità considerata indispensabile per le prossime missioni lunari del programma Artemis della NASA





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spacex Starship Decollo Test Di Volo Version V3 Rifornimento Nello Spazio Programma Artemis Della NASA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una sentenza che svela l’ipocrisia di Elon Musk e favorisce la corsa delle iaUn tribunale statunitense ha stabilito che il miliardario, se voleva davvero fermare la trasformazione della OpenAi in un’azienda a scopo di lucro, doveva pensarci prima Leggi

Read more »

Elon Musk perde la causa contro Sam Altman per OpenAIIl verdetto della giuria nella battaglia fra giganti. 'Motivi procedurali' (ANSA)

Read more »

Maxi offerta pubblica per SpaceX: la società punta a ricavare 75 miliardi di dollariSpaceX ha presentato pubblicamente la documentazione per la sua offerta pubblica. La società, formalmente nota come Space Exploration Technologies Corp.,...

Read more »

SpaceX IPO, Elon Musk prepara quotazione a Wall StreetLeggi su Sky TG24 l'articolo SpaceX IPO, Elon Musk prepara quotazione a Wall Street: valutazione 1.750 miliardi

Read more »