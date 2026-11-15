SpaceX recupera stadio superiore Starship: atterraggio storico a Starbase

SpaceX completa il recupero dello stadio superiore del razzo Starship dopo 22 ore di volo. Operazione chiave per future missioni lunari e marziane con applauditi dipendenti.

Lo stadio superiore del razzo Starship di SpaceX è tornato con successo alla base di produzione e lancio dell'azienda, situata a Boca Chica nel Texas meridionale. Questo evento cruciale si è verificato dopo oltre 22 ore di permanenza in orbita, confermando la perfetta esecuzione della manovra di rientro progettata dall'ingegneria aerospaziale del colosso guidato da Elon Musk. L'intero complesso operativo ha accolto il ritorno del veicolo con un lungo applauso da parte dei numerosi dipendenti riuniti nell'impianto.

Dettaglio Tecnico del Recupero Orbitale

L'operazione di atterraggio ha rappresentato un progresso notevole nello sviluppo del sistema di lancio, definito il più grande e potente razzo mai costruito nella storia dell'umanità. La macchina è stata concepita specificamente per sostenere missioni complesse verso la Luna e Marte, ma anche per il trasporto di data center nello spazio orbitale terrestre. Il recupero dell'ultimo stadio è fondamentale per testare la sostenibilità economica dei lanci orbitali ripetuti.

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Reazioni dei Dipendenti e Supporto Aziendale

Il successo dell'operazione è stato accolto da un lungo applauso dei numerosi dipendenti del colosso spaziale americano, riunitisi per l'occasione all'interno dei hangar di Starbase. La presenza fisica dello staff ha evidenziato l'importanza strategica di questo milestone ingegneristico per la crescita futura dell'infrastruttura. Gli addetti ai lavori hanno potuto osservare direttamente le fasi finali della discesa e l'impatto controllato sulla piattaforma di atterraggio.

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Impatto Strategico per le Prossime Missioni Spaziali

Questo recupero mette un nuovo punto fermo nel piano a lungo termine di SpaceX per l'esplorazione interplanetaria. La tecnologia dimostrata con lo stadio superiore apre la strada a lanciatori completamente riutilizzabili che riducono drasticamente i costi per chilogrammo di carico utile. Le future campagne di test utilizzeranno questi dati per ottimizzare le prestazioni dei motori Raptor e la struttura in acciaio inossidabile del veicolo. L'azienda continua a lavorare per rendere operative le missioni Artemis verso il polo sud lunare e i voli umani su Marte.