SpaceX recupera Starship con braccia meccaniche, passo per Artemis

SpaceX cattura lo stadio superiore di Starship a mezz'aria con le braccia meccaniche della torre di lancio, un risultato cruciale per la missione lunare Artemis della NASA e i programmi di Elon Musk.

SpaceX ha compiuto un traguardo storico nella storia dell'esplorazione spaziale, recuperando per la prima volta in assoluto lo stadio superiore del razzo orbitale Starship. Lo stadio è atterrato sulla rampa da cui era partito 22 ore e mezzo prima presso la Starbase, dove è stato afferrato a mezz'aria da due gigantesche braccia meccaniche. Questa operazione, descritta dal commentatore di SpaceX Dan Huot come un "grande salto verso i razzi riutilizzabili", rappresenta il "gran finale" sperato dal team di Elon Musk.

Il recupero innovativo con braccia meccaniche

Lo stadio superiore del razzo orbitale Starship è atterrato sulla rampa da cui era partito 22 ore e mezzo fa alla Starbase. Nella notte, la stessa manovra, già riuscita con successo altre volte, non è riuscita al razzo booster, ammarato nel Golfo del Messico ed esploso. La Starship è stata afferrata a mezz'aria da gigantesche braccia meccaniche, nel "gran finale" che Elon Musk e il suo team speravano: la prima cattura in assoluto di una Starship di ritorno dallo spazio. La spettacolare cattura, quasi fantascientifica, ha aiutato a mettere in ombra il mancato recupero del booster. Le telecamere hanno inquadrato la navicella su e giù mentre era sospesa in alto sopra il suolo, sorretta dalle braccia della torre di lancio. "Ci credete?", ha gridato il commentatore di SpaceX Dan Huot, scandendo ogni parola. "Guardatela! Baby, è tornata!"

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Conseguenze per il programma Artemis della NASA

Questo importante successo dovrebbe consentire all'azienda di accelerare lo sviluppo del mega-razzo, una cui versione è destinata al programma lunare Artemis della NASA, che ha accumulato numerosi ritardi. Ora, i team di SpaceX dovranno verificare che il veicolo non abbia subito danni eccessivi durante il rientro sulla Terra a causa delle condizioni estreme incontrate nell'attraversamento dell'atmosfera. Dovranno anche accertare che sia in grado di volare nuovamente in tempi brevi senza richiedere interventi complessi, come invece accadeva per i vecchi Shuttle della NASA. La NASA ha accolto favorevolmente la notizia di sabato. L'agenzia spaziale sta pagando miliardi di dollari per far atterrare gli astronauti di Artemis sulla Luna con la Starship nel corso di questo decennio e per aiutare a costruire una base lunare permanente.

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Visioni future e pianificazione delle missioni

Le ambizioni di Musk sono ancora più grandi: vuole lanciare una flotta di Starship per costruire una città su Marte. Il razzo più grande e potente del mondo, un colosso di 407 piedi (124 metri), era decollato nel tardo pomeriggio di venerdì dalla base Starship di SpaceX vicino al confine tra Stati Uniti e Messico. Ha completato 14 giri intorno alla Terra, superando nettamente l'uno o due giri della missione precedente. SpaceX prevede di iniziare a lanciare le Starship dal Kennedy Space Center in Florida entro i prossimi mesi. Quello è il punto di partenza per la prossima missione Artemis della NASA, che non andrà sulla Luna ma rimarrà in orbita intorno alla Terra per effettuare test con il lander lunare.

Competizione e prossimi atterraggi lunari

I quattro astronauti di Artemis III tenteranno di agganciare la loro capsula non solo alla Starship, ma anche alla Blue Moon di Blue Origin. Le due aziende si alterneranno nel portare gli equipaggi sulla superficie lunare. La NASA punta al 2028 per Artemis IV, il primo atterraggio umano sulla Luna dall'era Apollo, più di mezzo secolo fa.