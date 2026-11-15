SpaceX recupera Starship: record storico per la NASA e Artemis

SpaceX recupera lo stadio superiore di Starship con le pinze, un primo mondiale. La NASA celebra il traguardo per il programma lunare Artemis e le future missioni Marte.

SpaceX ha scritto un capitolo fondamentale nella storia dell'esplorazione spaziale recuperando con successo lo stadio superiore del veicolo Starship. Questo evento segna la prima volta nella storia che viene recuperato lo stadio superiore di un razzo orbitale convenzionale, un traguardo tecnico senza precedenti. L'operazione è avvenuta sabato quando la navetta è atterrata sulla rampa di lancio da cui era partita 22 ore e mezzo prima. La missione è partita dalla Starbase, situata vicino al confine tra Stati Uniti e Messico, completando 14 giri completi intorno alla Terra. Questo numero di orbite supera nettamente l'uno o due giri effettuati nelle missioni precedenti, dimostrando una maggiore autonomia e resilienza del sistema. L'atterraggio ha concluso una delle operazioni ingegneristiche più complesse mai tentate finora, aprendo la strada a nuove ambizioni interplanetarie.

Dettaglio tecnico del recupero orbitale

Lo stadio superiore di Starship è riapparso da un cielo nuvoloso al termine di una discesa che ha attraversato il continente americano. La navetta si è inserita con precisione estrema tra i bracci meccanici, soprannominati 'bacchette' (chopstick arms). Queste strutture sono situata sopra la rampa di lancio numero due, nella sede operativa di SpaceX. La manovra di agguanto ha catturato migliaia di spettatori in diretta streaming, evidenziando il livello di precisione necessario per tale operazione. Il razzo, identificato come il più grande e potente del mondo, è un colosso alto 124 metri. La sua decollo era avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, permettendo di completare la finestra temporale necessaria per le orbite multiple. La riuscita di questa operazione sottolinea la capacità di SpaceX di gestire rischi complessi in tempo reale durante le fasi finali del rientro atmosferico.

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Reazioni di Elon Musk e dell'amministrazione NASA

Le reazioni da parte dei principali attori del settore spaziale sono state immediatamente calorose e positive. Elon Musk, patron di SpaceX e di Tesla, ha espresso il suo entusiasmo scrivendo su X: "Complimenti a un incredibile team". Questa dichiarazione riflette l'importanza attribuita al lavoro collettivo degli ingegneri e degli operatori coinvolti nella missione. Jared Isaacson, il capo della NASA, l'Agenzia spaziale Usa, è stato ancora più esplicito nelle sue congratulazioni. Isaacson ha dichiarato: "Congratulazioni a Elon Musk e al team di SpaceX! È stato quasi magico. Di giorno in giorno conquistano sempre più sostenitori... un passo più vicini alla Luna". Le parole di Isaacson evidenziano non solo il successo tecnico, ma anche l'impatto pubblico e strategico di questo avvenimento, che avvicina concretamente l'obiettivo di un ritorno sulla superficie lunare.

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Contesto operativo e fallimento del booster

Il successo spettacolare della cattura della Starship ha messo in secondo piano il fallimento del booster associato. Nella notte, la stessa manovra era stata già tentata e risultata positiva in occasioni precedenti, ma questa volta non ha avuto esito positivo per la prima fase del lancio. Il booster è stato costretto a un ammaraggio di emergenza nel Golfo del Messico, dove è esploso poco dopo. I portavoce della società hanno sottolineato più volte che, data la natura dei rischi, i responsabili del volo avrebbero dovuto adottare un approccio prudente. Gli ingegneri di SpaceX avevano avvertito che l'azienda avrebbe potuto interrompere il tentativo in ogni momento, qualora fossero sorti dei problemi imprevisti. Per raggiungere la torre di lancio, la Starship ha dovuto sorvolare aree popolate del Texas e del Messico, richiedendo una navigazione accurata per garantire la sicurezza delle popolazioni sottostanti. La natura dei rischi ha imposto che i responsabili del volo monitorassero costantemente ogni parametro prima di procedere con le fasi finali.

Impatto sul programma Artemis e sviluppo futuro

Questo importante successo getta le basi concrete per accelerare lo sviluppo del mega-razzo Starship. Una versione di questo veicolo è destinata al programma lunare Artemis della NASA, sul quale pendono ora numerosi ritardi. La NASA sta pagando miliardi di dollari per consentire agli astronauti del programma Artemis di riatterrare sulla Luna nel corso di questo decennio. L'obiettivo finale include la realizzazione di una base lunare permanente, che richiederebbe viaggi frequenti e sicuri verso la superficie. Le ambizioni di Musk si spingono però oltre il programma Artemis: l'intenzione è lanciare una flotta di Starship per costruire una città su Marte. Il recupero riuscito dello stadio superiore dimostra la fattibilità economica e tecnica di un riutilizzo completo dei vettori, elemento cruciale per ridurre i costi di viaggio verso i pianeti. Questo evento rappresenta un cambio di paradigma nella capacità di accesso allo spazio profondo, consolidando la posizione di SpaceX come leader tecnologico nel settore.