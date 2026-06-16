SpaceX vola in Borsa: supera Microsoft e punta ai 3.000 miliardi di capitalizzazione

Il titolo SpaceX continua a guadagnare valore dopo la storica quotazione al Nasdaq, sfidando i giganti tech per la quarta posizione mondiale per capitalizzazione.

L'ascesa di SpaceX presso il Nasdaq continua a ritmo serrato. Il titolo dell'impresa fondata da Elon Musk , dopo la straordinaria quotazione in Borsa di venerdì scorso, guadagna circa l'8% in giornata (dopo aver toccato incrementi fino a +13%), spingendo la capitalizzazione del gruppo verso la soglia dei 3.000 miliardi di dollari.

Una corsa che ha permesso a SpaceX di superare intraday non soltanto Amazon, ma anche Microsoft, diventando così la quarta società quotata più grande degli Stati Uniti. Nella mattinata di contrattazioni la capitalizzazione di SpaceX ha toccato i 2.940 miliardi di dollari, sopravanzando di misura quella di Microsoft, ferma a circa 2.930 miliardi.

Dal debutto, il prezzo dell'azione è salito di oltre il 45%, passando da 150 a oltre 220 dollari, e la società ha aggiunto quasi 1.000 miliardi alla propria valutazione. L'oscillazione del titolo, con uno scarto così ridotto, mantiene comunque le due società su livelli analoghi, in una costante competizione per la quarta posizione alle spalle dei primi tre giganti. La graduatoria delle maggiori società quotate al mondo continua così a mutare nel corso della seduta.

Nvidia resta in testa con oltre 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, seguita da Apple e Alphabet, entrambe sopra i 4.000 miliardi. SpaceX, dopo il rally successivo all'Ipo da record, oscilla tra il quarto e il quinto posto mondiale con una valutazione vicina ai 3.000 miliardi di dollari, contendendosi la posizione con Microsoft. A seguire si collocano Amazon, Broadcom, Saudi Aramco, Meta Platforms e TSMC.

Il risultato rappresenta un momento storico per l'azienda aerospaziale, che dimostra la fiducia degli investitori nella visione a lungo termine di Musk, che spazia dai viaggi spaziali alla colonizzazione di Marte, fino allo sviluppo della rete di satelliti Starlink. La performance del titolo è stata sostenuta anche dalla notizia che la società ha ottenuto contratti governativi significativi, in particolare con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, e dalla crescente domanda di servizi di connettività satellitare in tutto il mondo.

Inoltre, Musk ha più volte sottolineato l'importanza di SpaceX per il futuro dell'esplorazione spaziale e per la sicurezza nazionale, fattori che hanno contribuito ad accrescere l'appeal agli occhi degli investitori istituzionali. La volatilità del prezzo suggerisce comunque che il mercato sta ancora valutando il reale valore dell'azienda, con alcuni analisti che mettono in guardia sulla possibilità di una correzione dopo un tale balzo iniziale.

Tuttavia, la maggior parte degli operatori sembra ottimista sul potenziale di crescita di una società che potrebbe rivoluzionare non solo il settore aerospaziale, ma anche quello delle telecomunicazioni. Per ora, il trionfo in Borsa rafforza ulteriormente la posizione di Elon Musk tra gli imprenditori più influenti della sua generazione e consolida l'immagine di SpaceX come leader in un settore tradizionalmente dominated by state actors.

La sfida per il quarto posto mondiale è soltanto l'ultimo atto di una saga che vede la società californiana sfidare i colossi della tecnologia e dell'industria, mentre punta a ridefinire i confini dell'innovazione e del possibile





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spacex Elon Musk Nasdaq Quotazione Capitalizzazione Microsoft Nvidia Apple Alphabet Azione Ipo Tecnologia Aerospaziale Starlink Investitori

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vinted punta alla Borsa, l’usato vale 8 miliardiIl direttore finanziario del colosso digitale che si occupa di compravendita di cose usate delinea la strategia del gruppo: «Pronti a espanderci in tutto il mo…

Read more »

Borsa: l'Europa sale con l'accordo Usa-Iran, petrolio e gas in cadutaIn calo i rendimenti dei titoli di Stato. Dollaro debole (ANSA)

Read more »

Borsa: Europa positiva con Wall Street, A Milano (+0,6%) giù Eni e le utilitiesSi confermano positive e Borse europee dopo l'avvio di Wall Street, dove si mettono in luce i tecnologici sull'onda di Space X , mentre il petrolio e il gas proseguono in calo, al pari del dollaro. (ANSA)

Read more »

SpaceX supera Amazon e Microsoft per capitalizzazione di Borsa: +50% in tre giorni per le azioni di MuskIl gruppo supera il valore di 2.800 miliardi a Wall Street, nonostante numeri di bilancio di molto inferiori al big dell’e-commerce. Ma i piccoli investitori non possono approfittare per vendere

Read more »