Spaghetti Festival 2026: due giorni di musica, talk e stand-up comedy a Testaccio

Il 27 e 28 giugno 2026, la Città dell'altra economia di Testaccio ospita la seconda edizione dello Spaghetti Festival, con concerti, dj set, talk, stand-up comedy e un'area dedicata agli artisti emergenti. Tra gli ospiti Ketama, Maria Antonietta e i vincitori delle selezioni open-mic.

Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, la Città dell'altra economia di Testaccio ospiterà la seconda edizione dello Spaghetti Festival , un evento che promette di essere tra i più attesi dell'estate romana.

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 4.000 presenze, il festival torna con una due giorni ricca di concerti, dj set, talk, comedy, libri e slam poetry, in un'esperienza collettiva che attraversa linguaggi e generazioni. Sul palco principale si esibiranno artisti del calibro di Ketama, Maria Antonietta, Il Mago del Gelato, Tära, Lumiero, Galeone, Asp126, Ugo Borghetti, Marte, Nico Arezzo e Le Feste Antonacci, reduci dei successi sanremesi.

Non mancheranno i vincitori delle 8 serate dell'open-mic di Spaghetti Unplugged, format che da 13 anni è un punto di riferimento nella musica indipendente italiana. La valorizzazione dei nuovi artisti emergenti è un tratto distintivo del festival: un palco dedicato ai vincitori delle selezioni permetterà loro di competere per il premio Spaghetti Festival, ovvero la produzione di un album.

Un segnale chiaro della vocazione del progetto: non solo ospitare la scena indipendente, ma contribuire concretamente a farla crescere, offrendo opportunità reali e percorsi di sviluppo per gli artisti di domani. Ma Spaghetti Festival è molto più di un cartellone musicale: è un progetto culturale che costruisce un'esperienza immersiva, dove ogni area diventa un luogo di incontro, scoperta e partecipazione.

Accanto al palco principale, prenderà vita uno spazio dedicato ai talk, curato dal magazine digitale Generazione, pensato come spazio di dialogo e confronto sulle visioni del presente e del futuro. Conversazioni, ospiti, interventi e racconti che intrecciano musica, società e nuove forme di creatività. Un luogo dove la cultura non resta sullo sfondo, ma diventa parte integrante dell'esperienza, creando un ponte tra palco e pubblico, tra intrattenimento e riflessione.

Grande protagonista sarà anche la stand-up comedy, con un'area dedicata che ospiterà tre appuntamenti al giorno, portando nel festival un ritmo diverso, più diretto e ironico. Un modo per allargare ulteriormente il concetto di spettacolo e rendere Spaghetti Festival un contenitore vivo, capace di alternare energia e leggerezza, musica e parole, ballo e risate.

Quando finiscono i concerti, la notte continua: ogni giornata si chiuderà con dj set e after live pensati per far ballare il pubblico fino a tardi, prolungando quella dimensione collettiva che è il cuore del festival. A completare l'esperienza, un'area market con proposte selezionate, spazi dedicati al relax e alla socialità, food and beverage, e la ormai celebre spaghettata di mezzanotte offerta dagli organizzatori, che dà il nome al festival.

Le partnership di quest'anno rafforzano la dimensione sostenibile: Koro, azienda di riferimento per soluzioni bio e vegan di alta qualità, e Lime, leader della mobilità sostenibile. Un ecosistema pensato per vivere il festival dall'inizio alla fine, con una fruizione comoda e fluida. A debuttare anche Aria Tattoo Lab, realtà internazionale con oltre 30 resident artist, che presenterà un concept esclusivo: cabine dedicate, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie regionali, dove vivere l'esperienza del tatuaggio in modo sicuro, elegante e immersivo.

È la prima volta in Italia che un festival open air ospita un tattoo studio come intrattenimento esclusivo. Spaghetti Festival nasce dall'idea che la musica non sia solo qualcosa da ascoltare, ma un'occasione per stare insieme, costruire comunità e lanciare messaggi.

Come dichiara Davide Dose, ideatore e direttore artistico: Volevamo un festival che avesse un'identità chiara, popolare e ambiziosa: un posto dove puoi vedere diversi concerti di livello in un'unica serata, poi ascoltare un talk, ridere a uno show di stand-up comedy e magari scoprire un artista emergente, per poi ritrovarti a ballare fino a notte. È un'esperienza totale, dove ogni cosa è pensata per creare connessioni





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