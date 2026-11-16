Spagna: aumento salario minimo del 5,3% il 16 novembre 2026

Il governo spagnolo conferma l'aumento del salario minimo del 5,3% a 1286 euro mensili per il 2027. Una mossa politica prima delle elezioni del 29 novembre.

Il governo spagnolo ha annunciato il 16 novembre 2026 un nuovo incremento del salario minimo interprofessionale, fissando l'aumento al 5,3 per cento a partire dal 1 gennaio 2027. Questa decisione, resa nota dalla ministra del Lavoro Yolanda Diaz durante un'intervista televisiva su La Sexta, porta la retribuzione mensile lorda a 1.286 euro, rappresentando il nono innalzamento consecutivo sotto l'attuale amministrazione di centrosinistra in carica dal 2018.

Dettagli tecnici dell'aumento salariale

La misura approvata dal Consiglio dei ministri il martedì successivo al 16 novembre 2026 prevede un incremento netto di 65 euro mensili rispetto alla precedente soglia. La remunerazione verrà erogata attraverso 14 rate annuali, includendo le due mensilità extra tradizionali distribuite nel mese di luglio e dicembre. Questo aggiustamento mira a garantire un potere d'acquisto superiore alla media, proteggendo i redditi più bassi dall'erosione causata dai prezzi al consumo.

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Confronto con inflazione e dati economici

Il tasso di crescita del salario minimo supera entrambe le previsioni di inflazione dell'economia spagnola nel breve termine. La Banca di Spagna (Bank Of Spain) aveva stimato un'inflazione annua del 3,9 per cento per il 2026, mentre l'indice dei prezzi al consumo effettivamente registrato attraverso il mese di ottobre 2026 ha registrato un valore del 4,9 per cento. L'incremento del 5,3 per cento garantisce quindi un guadagno reale positivo per i lavoratori colpiti dalla misura.

Impatto sui lavoratori e composizione sociale

Secondo i dati forniti dal governo spagnolo, la nuova soglia beneficerà direttamente oltre 2,5 milioni di lavoratori dipendenti. La riforma ha un marcato impatto demografico e di genere, toccando prevalentemente le donne e i giovani inseriti nel mercato del lavoro. Questi gruppi occupano frequentemente posizioni a bassa retribuzione nei settori dei servizi, del commercio e dell'assistenza, settori che storicamente mostrano salari più vicini alla soglia minima nazionale.

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Contesto politico ed elezioni anticipate

L'annuncio del 16 novembre 2026 arriva in un momento strategico a meno di due settimane dalle elezioni parlamentari anticipate fissate per il 29 novembre 2026. I sondaggi elettorali indicano che il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) e i suoi alleati di estrema sinistra si trovano in posizione di svantaggio rispetto all'opposizione conservatrice. Questa mossa politica potrebbe servire a consolidare il consenso tra gli elettori più vulnerabili economicamente prima del voto.

Evoluzione storica dal 2018 al 2027

Il nuovo livello di 1.286 euro segnerebbe un progresso strutturale di quasi il 75 per cento rispetto al valore minimo stabilito nel 2018. Nel corso dei nove anni di gestione socialista, la retribuzione minima è cresciuta complessivamente di 550 euro al mese. Questo trend storico differenzia significativamente il percorso retributivo spagnolo rispetto ad altri partner europei, posizionando il paese su livelli di protezione sociale dei lavoratori più elevati.

Reazioni sindacali e contesto sociale

La decisione del governo si inserisce in un contesto di tensione sociale già attiva in tutto il paese. Il 11 novembre 2026, proprio in vista delle elezioni del 29 novembre, i sindacati hanno organizzato uno sciopero generale di 24 ore. I membri delle organizzazioni sindacali hanno picchettato all'ingresso di Mercamadrid, il principale mercato all'ingrosso di prodotti freschi a Madrid. La protesta richiedeva salari che garantissero effettivamente l'accesso ad alloggi dignitosi, segnalando che l'aumento del 5,3 per cento potrebbe non essere sufficiente a risolvere la crisi abitativa.