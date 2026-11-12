Il Congresso spagnolo approva i decreti sull'edilizia abitativa a un solo voto di scarto, evitando la fine anticipata del mandato. Le misure includono il blocco degli affitti e limitano gli acquisti societari di immobili residenziali nel Paese.

Madrid, 12 novembre 2021 - I legislatori spagnoli hanno approvato giovedì uno dei due decreti sull'edilizia abitativa che il Parlamento aveva respinto il mese scorso, evento che aveva innescato il ciclo per le elezioni anticipate fissate per il 29 novembre. Questa approvazione arriva esattamente un giorno dopo lo sciopero generale di mercoledì, manifestazione di protesta diffusa contro i costi sempre più elevati degli alloggi nel Paese.

Con un margine di voto estremamente stretto, pari a un solo voto a favore, l'organo permanente composto da 69 deputati ad interim ha dato il via libera al decreto. Quest'organo è rimasto in carica dopo lo scioglimento ufficiale del Parlamento, assumendo la responsabilità di gestire le nomine e le leggi urgenti in attesa delle nuove consultazioni elettorali. La decisione è stata presa immediatamente dopo le proteste di massa organizzate dai lavoratori.

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Meccanismo dei Decreti e Voto del Congresso

Il testo approvato introduce misure specifiche che includono limiti massimi agli affitti residenziali, definiti come tetti agli canoni locativi, e un divieto temporaneo di sfratto per i cittadini in difficoltà economica. Inoltre, il provvedimento impone restrizioni severa all'acquisto di immobili residenziali da parte di società e fondi immobiliari, al fine di disincentivare la speculazione e proteggere gli acquirenti privati. L'organo permanente, agendo per delega in un periodo di transizione istituzionale, ha quindi validato queste norme urgenti con una maggioranza di stretta misura.

Contestualmente, l'assemblea ha respinto un'altra misura importante,anch'essa approvata o respinta da un solo voto di differenza. Questa proposta alternativa, fortemente richiesta dalle associazioni degli inquilini, mirava a garantire il rinnovo automatico dei contratti di locazione senza bisogno di negoziazioni continue. Il mancato rinnovo automatico è stato scartato, lasciando invariate le regole precedenti per quanto riguarda la scadenza dei contratti di affitto in assenza di rinnovamento contrattuale esplicito.

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Reazioni del Governo e dell'Opposizione

Le misure attuali, originate dal governo di sinistra, sono entrate in vigore in via temporanea quando i decreti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dello Stato all'inizio di ottobre. Il Partito Popolare conservatore, guidato dall'opposizione leader Alberto Núñez Feijóo, ha mantenuto una posizione critica ferma nei confronti di queste normative. Feijóo ha dichiarato esplicitamente mercoledì che abrogherà i decreti se diventerà primo ministro dopo le prossime elezioni, promettendo un'inversione di rotta immediata per le politiche abitative.

L'opposizione sostiene con costanza che le misure governative non fanno altro che ridurre drasticamente l'offerta di alloggi disponibili nel mercato. I critici affermano che tali restrizioni, invece di abbassare i prezzi, stanno causando un aumento dei costi di locazione a causa della minore disponibilità di immobili in affitto. Questa divergenza di vedite rappresenta uno dei nodi centrali del dibattito politico che accompagnerà la campagna elettorale fino al 29 novembre.

Impatto Reale e Prossimi Passi Elettorali

L'approvazione di questo singolo decreto da parte dell'organo permanente evita la dissoluzione immediata della fiducia nel governo corrente, mantenendo in vita le normative urgenti fino alla nascita del nuovo esecutivo. I cittadini e gli affittuari continuano a beneficiare delle protezioni temporanee introdotte a ottobre, incluso il divieto di sfratto e i limiti agli aumenti dei canoni, per tutto il periodo di transizione istituzionale. Le conseguenze concrete di questa approvazione si vedranno immediatamente nelle pratiche legali di locazione e negli acquisti di immobili da parte di corporazioni.

Il processo legislativo si sposta ora interamente verso la competizione elettorale del 29 novembre, dove la gestione della crisi abitativa sarà un tema decisivo. I risultati dei sondaggi indicano il Partito Popolare in testa, dando peso alle promesse di Feijóo di abrogare le norme. Tuttavia, l'attuale stabilità normativa è garantita dalla maggioranza di un voto, che assicura la continuità delle misure di protezione fino alla proclamazione ufficiale dei nuovi risultati elettorali e alla formazione del successivo governo nazionale.