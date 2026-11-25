La disputa per ospitare la finale del Mondiale 2030 tra Spagna e Marocco coinvolge politica e sport. Analisi delle ambizioni, degli stadi e del ruolo di Infantino.

La finale dei prossimi Mondiali di calcio del 2030, organizzati congiuntamente da Spagna, Portogallo e Marocco, rappresenta un dossier politico e sportivo estremamente complesso. La contesa si concentra principalmente tra Madrid, che ambisce a ospitare l'evento con il supporto della nazionale vittoriosa a luglio, e Rabat, che punta a consolidare il proprio ruolo emergente nel calcio globale. A complicare ulteriormente la scelta vi è la rivendicazione interna della Catalogna, con Barcellona che pretende di ospitare la partita di chiusura allo stesso modo di Madrid.

Infrastrutture e capacità degli stadi ospitanti

Per quanto riguarda le infrastrutture, la Spagna si presenta come una candidata solida, abituata a gestire enormi flussi turistici e con gli impianti già pronti. Il Santiago Bernabeu di Madrid, ristrutturato interamente per un costo di 1,5 miliardi di euro, offre una capacità di 84.000 posti ed è considerato un gioiello architettonico. Anche il nuovo Camp Nou di Barcellona, il cui completamento è previsto per la stagione 2028-2029 con un investimento di 2 miliardi di euro, disporrà di 105.000 posti a sedere. Pedro Sanchez ha dichiarato pubblicamente che la finale sarà ospitata in Spagna, sottolineando che il paese possiede i migliori stadi del mondo.

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Dall'altra parte, il Marocco sta investendo massicciamente nella propria infrastruttura calcistica sotto la guida dell'Ocp Group, il principale sponsor del paese e produttore mondiale di fertilizzanti. Il progetto di punta è lo stadio intitolato all'ex re Hassan II, situato vicino a Casablanca, che costerà 1 miliardo di dollari e sarà inaugurato tra due anni. Con una capacità di 115.000 spettatori, questo impianto mira a competere direttamente con le strutture europee, supportando la visione di re Mohammed VI per lo sviluppo del calcio marocchino.

Ruolo di Gianni Infantino e dinamiche politiche

Gianni Infantino, presidente della Fifa, rappresenta l'ago della bilancia per la decisione finale. La sua rielezione è in programma per il 18 marzo a Rabat, e il presidente della Fifa mantiene stretti legami con il regno nordafricano, definendosi spesso a casa propria durante le sue visite. Il Marocco ha una posizione diplomatica distinta, avendo aderito agli Accordi di Abramo nel 2020 e stretto relazioni con Israele, in netto contrasto con la Spagna che mantiene una posizione critica verso le azioni militari israeliane in Medio Oriente.

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Le ambizioni del Marocco sono sostenute anche dal successo della sua nazionale, che nel 2022 è diventata la prima squadra africana a raggiungere una semifinale e nel 2022 ha battuto la Spagna. Sebbene sia stata fermata ai quarti di finale durante l'ultimo Mondiale negli Stati Uniti, la squadra continua a emergere come una delle più interessanti. L'Ocp Group, attraverso il suo supporto finanziario, mira a potenziare ulteriormente questa crescita, creando un asse strategico che potrebbe influenzare la decisione finale della Fifa.

Conseguenze per i cittadini e prossimi passi

La decisione verrà presa solo nel 2028, quando la Fifa scioglierà la riserva dopo consultazioni con le organizzazioni locali. Questa attesa di due anni creerà una situazione di incertezza per cittadini e appassionati, specialmente considerando le tensioni geopolitiche già esistenti tra Madrid e Rabat. Le relazioni diplomatiche sono state tese a causa della crisi migratoria di agosto, con accuse reciproche di aver utilizzato i migranti come leva politica.

La competizione per la finale riflette dinamiche più ampie che vanno oltre il campo da gioco. Per la Spagna, la vittoria nel recente Mondiale negli Stati Uniti rafforza la legittimità della richiesta, ma la divisione interna tra Madrid e Barcellona potrebbe indebolire la posizione nazionale. Al contrario, il Marocco si presenta come un candidato unito, con un chiaro supporto istituzionale e finanziario che potrebbe inclinare la bilancia a suo favore, rendendo la scelta della Fifa una delle più difficili nella storia dei Mondiali.