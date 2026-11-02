Spagna espelle migranti da Ceuta verso Marocco dopo massiccio attraversamento

La Spagna ha rimpatriato oltre una dozzina di richiedenti asilo a Ceuta. Le ONG criticano la decisione, definendola contraria ai diritti umani e ai valori del governo.

Il governo spagnolo ha avviato la prima deportazione diretta verso il Marocco di cittadini africani e asiatici respinti nell'enclave di Ceuta dal luglio 2026. Questa azione concreta segna un cambiamento significativo nella gestione delle frontiere terrestri europee con l'Africa, avvenuta poche settimane dopo la storica ondata migratoria che ha visto circa ottantamila persone varcare il confine nel mese di luglio.

Dettagli operativi sulle espulsioni a Ceuta

Il Ministero dell'Interno spagnolo ha confermato che il gruppo è stato inviato indietro solo dopo che le autorità marocchine hanno acconsentito a riceverli. Al momento della pubblicazione della notizia, i deportati risultano ancora presenti sul territorio marocchino. Il dicastero ha rifiutato categoricamente di divulgare dati specifici sul numero esatto dei rimpatriati o sulle loro nazionalità di origine.

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Tuttavia, le organizzazioni non governative attive in zona hanno fornito numeri diversi da quelli ufficiali. Charity locali e gruppi per i diritti umani affermano che siano state espulse sedici persone provenienti da Senegal, Nigeria, Yemen, Camerun e Bangladesh. Queste cifre contrastano con la mancanza di trasparenza da parte del governo centrale, creando tensioni immediate tra le istituzioni madrilene e le realtà operative sul campo.

Posizioni delle ONG e critiche sui diritti umani

Le associazioni umanitarie hanno espresso forte opposizione a questa pratica, sostenendo che i rimpatri non considerino adeguatamente i rischi legati al trattamento riservato dai marocchini ai migranti stranieri. Virginia Alvarez, ricercatrice presso Amnesty International, ha definito la posizione spagnola ipocrita rispetto alla retorica progressista europea.

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Secondo Alvarez, Madrid non sta garantendo le necessarie garanzie dei diritti umani per coloro che attraversano i confini di Ceuta e Melilla. La ricercatrice ha sottolineato come il Marocco non rispetti molti standard internazionali sui diritti umani, rendendo pericoloso il ritorno forzato dei richiedenti asilo verso quel paese terzo.

Questa critica si inserisce in un dibattito più ampio sulla coerenza politica del governo di sinistra guidato dal premier Pedro Sanchez. Le ONG sostengono che tali operazioni di rimpatrio siano in netto contrasto con i valori dichiarati dall'amministrazione spagnola, specialmente in un contesto dove la pressione internazionale per una gestione più umana delle migrazioni è costante.

Impatto reale e prossimi passi politici

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha chiarito che non partecipa alle deportazioni o alle rimozioni forzate. L'IOM coopera con le autorità marocchine esclusivamente su programmi di ritorno volontario, supportando i migranti che scelgono autonomamente di tornare nei paesi di origine per ricostruire la propria vita. Le decisioni sulle rimozioni sono responsabilità sovrana degli Stati membri.

Un portavoce del Ministero dell'Interno ha dichiarato che il Marocco è considerato dall'Unione Europea un paese sicuro. Di conseguenza, le espulsioni vengono eseguite con tutte le salvaguardie necessarie, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli operativi sulle procedure adottate durante le singole operazioni.

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La situazione rimane critica per il governo Sanchez, sotto pressione dall'UE e da una cittadinanza frustrata prima delle elezioni del 29 novembre. Attualmente, le autorità ospitano ottomila migranti in centri di accoglienza mentre elaborano le domande di asilo presentate dalla maggior parte delle persone rimaste a Ceuta dopo l'attraversamento di massa.

Alcune ONG, tra cui Amnesty International, hanno presentato reclami all'ombudsman spagnolo. Sostenono che oltre tredicimila persone, secondo i dati governativi, siano tornate volontariamente in Marocco dalla metà di agosto, ma molte di queste, inclusi non marocchini, sarebbero state costrette ad abbandonare il territorio spagnolo contro la loro volontà.